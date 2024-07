Sporting Cristal ha empezado a andar derecho con Guillermo Farré como nuevo entrenador. Luego del debut en el Torneo Clausura, con derrota ante ADT (1-3), los celestes recuperaron el paso en la Liga 1 con una aplastante victoria sobre Sport Boys (4-0). De esta manera, en el Rímac se va entendiendo la filosofía del técnico argentino, quien llegó al Alberto Gallardo luego de un duro proceso de selección del que también fue parte Jorge Cazulo. Sí, el exjugador y hoy DT uruguayo nacionalizado peruano ha confirmado que tuvo una propuesta para dirigir en La Florida tras la salida del brasileño Enderson Moreira.

En una entrevista con El Comercio, Cazulo aclaró: “Sí pude dirigir este año a Sporting Cristal, y aclaro esto no por vanidad, sino porque se puede interpretar como que se manoseó mi nombre y no fue así. Existió la propuesta, pero consideré que no era momento de volver”, dijo el ‘Piqui’, quien vistió las camiseta celeste desde 2012 hasta 2020.

La llegada de Guillermo Farré al banquillo de Cristal, que se concretó hace algunas semanas, fue la alternativa que la directiva celeste encontró tras la negativa de Cazulo. Pero para el ‘Piqui’, esta decisión no altera su afecto y gratitud hacia el club que lo vio crecer y al que tanto le ha dado.

“Eso no va a cambiar nunca, esté en el club o no esté. Cristal es una forma de ver la vida. Ningún jugador que haya pasado por el club queda indiferente a eso y los que han tenido la suerte de formarse ahí han dicho siempre cómo influyó la cultura de Cristal en su propia vida”, afirmó el técnico.

"Me siento orgulloso de mi paso por el club, agradecido por todo lo que me tocó vivir y por el cariño de la gente", afirmó Cazulo, evidenciando el profundo respeto y agradecimiento que siente por la institución celeste, con la que supo ser campeón nacional en 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020.





Cazulo también se refirió a su etapa como entrenador de la reserva de Sporting Cristal, una fase que decidió culminar para buscar nuevos horizontes. “Lo decidí cuando firmé por tres años en Cristal para dirigir la reserva. Era el plazo que me había marcado y aunque al final lo interrumpí, antes ya tuve claro que el próximo desafío era dirigir profesionales. Mi idea es ir dando los pasos correctos, yendo despacio para llegar lejos”, explicó.

En cuanto a su futuro, Cazulo no descarta la posibilidad de dirigir otro club peruano, siempre y cuando el proyecto le resulte atractivo. “Si el proyecto me interesa, lo haría. Tuve propuestas concretas de otros clubes, pero en ese momento, por diversos motivos, no me convencían y preferí esperar un poco más”, concluyó.

Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana, cuando reciba a Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Este compromiso está programado para el sábado 27 de julio desde la 1:00 p.m., se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

Los ‘celestes’ estuvieron muy cerca de ganar el Torneo Apertura, pero el 1-0 sobre Comerciantes Unidos no fue suficiente para evitar que Universitario de Deportes se lleve el primer certamen de la temporada (diferencia de goles). Tras ello, se dio la salida de Enderson Moreira y la directiva de ‘SC’ apostó por Guillermo Farré como su reemplazante.

