Sporting Cristal y Melgar fueron protagonistas de un partido accidentado, con dos expulsiones y un dramático final que dejó paralizado a más de uno en el Estadio Alberto Gallardo. Parecía que los rimenses se quedarían con al menos un empate en casa, sin embargo, la experiencia de Bernardo Cuesta pesó en los metros finales y su determinación dejó solo a Cristian Bordacahar para el 2-1 definitivo a favor del ‘Dominó’.

Paulo Autori corrió un riesgo, se la jugó en un campo con muchos espacios y terminó quedándose con las manos vacías. En las tribunas, aquellos hinchas que se quedaron paralizados por el suspenso del partido, se desahogaron con insultos y reclamos hacia los jugadores y la dirigencia celeste.

Ya en frío y con algo de autocrítica, Jorge Soto, asistente técnico de ‘SC’, charló con los medios de comunicación y analizó los sucedido frente a Melgar. Según su mirada, el equipo terminó siendo víctima de sus propios errores, lo que facilitó al tarea de los arequipeños.

“Aún no digiero la derrota. Sabíamos que era importante ganar de local, no se dio y nos estamos haciendo goles nosotros mismos. Eso es algo que tenemos que mejorar”, manifestó.

Sporting Cristal sufrió para ganar en casa ante Melgar. (Foto: César Bueno / GEC)

Después del empate ante Deportivo Garcilaso en Cusco, en Sporting Cristal sabían que para que ese punto valga el doble, debían vencer a Melgar; no obstante, eso no sucedió. Soto es consciente que no pueden quedarse pensando en la derrota y están obligados a corregir los errores que tuvieron en defensa.

“Tenemos que mejorar el factor defensivo. Sabemos lo complicado que va a ser, son dos partidos donde no hemos obtenido los resultados y ahora debemos ir a Chongoyape a ganar”, agregó, haciendo énfasis en el próximo compromiso frente a Juan Pablo II College.

Jorge Soto no le bajó a la autocrítica y concluyó dejando un fuerte mensaje sobre el presente de Sporting Cristal. “No estamos pasando por un buen momento y esperemos que este 14 de febrero el equipo le dé una alegría a la hinchada celeste”, sentenció.

Sporting Cristal deberá recuperarse de esta derrota en su visita ante Juan Pablo II. (Foto: César Bueno / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 2-1 a manos de Melgar, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana visite a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de febrero las 3:15 p.m. y se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II College.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR