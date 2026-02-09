Pese a que no fue un partido sencillo y por algunos pasajes se impuso la desesperación en los últimos metros, Alianza Lima terminó venciendo por 2-1 a Comerciantes Unidos y mantuvo su puntaje perfecto en este arranque del Torneo Apertura 2026, con dos triunfos en dos encuentros. En La Victoria saben que el camino no será sencillo, por lo que siempre es importante sumar de a tres cuando el funcionamiento colectivo aún deja dudas.

Paolo Guerrero, autor del 2-1 definitivo desde el punto penal, habló con los medios de comunicación en zona mixta y fue autocrítico con el rendimiento que tuvieron ante los cutervinos. Para el goleador blanquiazul, en Alianza Lima necesitan estar más finos en los metros finales y no permitir que la ansiedad por resolver el encuentro los supere.

“Nos falta mejorar en el último pase, definir mejor las jugadas y tomar mejores decisiones. También es clave no recibir goles en los segundos tiempos; es algo que nos viene pasando desde el año pasado y nos cuesta caro”, sostuvo, haciendo hincapié en el 1-1 parcial que consiguió Comerciantes Unidos en la etapa complementaria.

Paolo Guerrero lleva dos goles en la Liga 1 2026. (Foto: GEC)

En esta misma línea, espera que puedan solucionar esos inconvenientes ahora que recién está empezando el campeonato para así no tener problemas después. “A veces nos faltan esos segundos de máxima concentración, especialmente en los finales de los partidos. Me voy con el triunfo, que era lo más importante, pero necesitamos mejorar”, agregó.

Por último, el ‘Depredador’ fue claro en afirmar que, así como buscarán salir campeones a final de temporada, también pelearán por competir en la Copa Libertadores y ser relevantes a nivel internacional. Y es que tras esta victoria en la Liga 1, los íntimos tienen la misión de voltearle la llave a 2 de Mayo si quieren clasificar a la Fase 2.

“Definitivamente, ese es el objetivo de todos: jugadores, comando técnico, directivos e hinchas. No puedo decir que un torneo sea prioridad sobre otro porque Alianza Lima, al ser el equipo más grande del Perú, tiene la obligación de luchar en todos los frentes”, sentenció.

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2026. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a 2 de Mayo, en el compromiso correspondiente a la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 11 de febrero las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Del mismo modo, Telefe también cuenta con los derechos de televisación. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

