La llegada de Juan Cruz González generó expectativa en los hinchas de Sporting Cristal, principalmente porque la banda derecha fue una zona muy observada durante la última campaña. El argentino arribó a Lima para sumarse a la pretemporada y, apenas se encontró con la prensa, fue consultado por las críticas que había recibido el plantel celeste en redes por no lograr los objetivos. Lejos de mostrarse incómodo, el lateral respondió con tranquilidad y dejó claro que está acostumbrado a escenarios exigentes. Sus primeras impresiones despertaron el interés del hincha celeste, que espera conocer cómo se adaptará y qué podrá aportar en un año en el que la Copa Libertadores.

En sus primeras palabras, González dejó un mensaje contundente sobre la presión que rodea a un club grande. “No, la verdad que no, no siento ninguna presión. Vengo acá a aportar y a darle lo mejor a mis compañeros y al equipo”, afirmó ante los medios, marcando la tónica de lo que será su convivencia con el ritmo de la Liga 1.

El argentino también tocó el tema internacional y lo que significa para él competir en un torneo grande. Contó que siempre sintió ilusión por disputar una copa y que llega enfocado en afrontar lo que se viene. “Todo jugador quiere participar en una copa internacional… Venimos preparados para poder entrar a fase de grupos”, expresó mientras avanzaba hacia la salida del aeropuerto.

Además, describió su estilo de juego y lo que el hincha puede esperar de él. Mencionó que se caracteriza por su entrega, despliegue físico y vocación ofensiva, cualidades que Cristal buscaba reforzar en la banda derecha. Para él, su reto será adaptarse rápido al ritmo del equipo y demostrar desde el inicio por qué fue elegido para esta temporada.

Sporting Cristal oficializó la llegada del lateral argentino Juan Cruz González como refuerzo para la temporada 2026, con el objetivo de fortalecer su plantel y ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

En entrevistas previas, González había comentado que la presión es parte habitual del día a día en el fútbol argentino. Explicó que desde las divisiones menores se vive con intensidad, sobre todo en clubes históricos. Señaló que la exigencia de hinchadas como la de Chacarita le permitió naturalizar escenarios complejos sin que esto afecte su rendimiento dentro del campo.

Otro aspecto que resaltó fue su polifuncionalidad. El lateral indicó que puede desempeñarse en varias posiciones, lo que considera un plus para las necesidades del plantel. Para él, tener la capacidad de moverse como lateral, carrilero o incluso central le permitirá adaptarse a distintos sistemas que plantee el comando técnico.

Sus números recientes muestran constancia: más de veinte partidos disputados en Chacarita y un rendimiento sostenido que evidencia su despliegue durante los 90 minutos. González sostuvo que esa continuidad, sumada a su paso por Aucas en Ecuador, lo ayuda a llegar con buen ritmo competitivo para lo que exige Sporting Cristal.

Finalmente, el jugador expresó su deseo de debutar y vivir su primera experiencia en el fútbol peruano. Afirmó que ya tuvo contacto con Santiago González, su compatriota, y que espera adaptarse rápidamente para estar a punto cuando inicie la pretemporada rimense el próximo 5 de enero.

