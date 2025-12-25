La carrera de Christian Cueva siempre ha sido un sube y baja constante. Cuando alcanzó el pico máximo de su rendimiento y disputó una Copa del Mundo con la Selección Peruana, volvió a pisar fondo y desapareció del mapa momentáneamente. Luego tuvo un nuevo idilio en las Eliminatorias Qatar 2022, donde pese a perder la clasificación en el repechaje ante Australia, fue de los mejores en aquel proceso. Sin embargo, esos recuerdos son parte de un pasado que ya no volverá, que lo persigue con imágenes de días felices, pero que contrasta con lo que parece ser la etapa final de su carrera.

Después de un breve paso por Emelec, donde llegó generando cierta ilusión tras un buen primer semestre con Cienciano, ‘Aladino’ pegó la vuelta al fútbol peruano y en el 2026 disputará la Liga 1 defendiendo los colores de Juan Pablo II College. En pocos meses pasó de buscar su revancha en el extranjero, a firmar por un club que hasta hace poco estuvo peleando por no descender a la Liga 2.

En medio de esta nueva etapa en su carrera, el nacido en Huamachuco conversó con Exitosa y habló sobre lo que espera de su retorno al balompié nacional, además de cómo se siente con 34 años y el retiro en el horizonte. Según su mirada, pese al paso del tiempo, se siente feliz por la carrera que ha logrado hasta el momento.

“Ya estoy en la última etapa. Igual, la gente dice ‘34 años, estás joven’. Para la vida, sí. Pasa que para el fútbol ya no. El fútbol avanzó en un abrir y cerrar de ojos, pero con errores y aciertos, yo soy muy feliz de lo que he podido hacer”, afirmó el mediocampista nacional.

Christian Cueva volverá a jugar en la Liga 1 tras su paso por Emelec. (Foto: Getty Images)

Al ser consultado sobre la Selección Peruana, donde supo ser uno de los mejores jugadores y pieza clave en las Eliminatorias para Rusia 2018 y Qatar 2022, Cueva recordó que a mediados de este 2025, cuando tuvo un buen rendimiento en Cienciano, se ilusionó con volver a ser convocado. Sin embargo, aceptó que para el comando técnico de aquel entonces habían jugadores que estaban en un mejor presente.

“Me ilusioné mucho la etapa última que estuve en Cienciano. Cuando estábamos en Sudamericana me ilusioné bastante. Pero también logro entender y sé que es así, que también, al igual que yo, hay muchos compañeros que también merecen lo mismo. Yo siempre a mi selección la voy a apoyar desde todos lados”, añadió.

En esa misma línea, el huamachuquino vio con cierta nostalgia aquellos días de convivencia en la ‘Bicolor’. “Sí, se extrañan esos momentos con la selección, se extrañan esos camerinos donde se escucha la música, la joda, por decir así, se extraña bastante. La selección ha sido una etapa de mi vida que me ha marcado muchísimo”, aseveró.

En estos días de vacaciones hasta el inicio de la pretemporada de Juan Pablo II College, se le pudo ver a Christian Cueva cantando en los conciertos de su pareja Pamela Franco, además de participar de partidos de fulbito con sus amigos. Con 34 años y un físico propenso a las lesiones, ‘Aladino’ espera recuperar algo de lo que alguna vez mostró y disfrutar del 2026 en el cuadro de Chongoyape.

Christian Cueva registra 100 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

