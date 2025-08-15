La Selección Peruana ya comenzó con la planificación de cara al nuevo proceso hacia la Copa del Mundo del 2030. Se confirmaron los partidos amistosos de la fecha FIFA de noviembre, frente a Rusia y Chile. El primero de ellos será frente al combinado local, el miércoles 12 de noviembre en el Estadio Gazprom Arena, en San Petesburgo. El segundo de ellos será frente a Chile, en una edición más del clásico del Pacífico, el martes 18 del mismo frente en Estadio Fisht de Sochi.

Esta será la primera vez que la Selección Peruana tendrá enfrente a su similar de Rusia. Y desde dicho país, pusieron cierta presión y enviaron un mensaje, ya que Vyacheslav Koloskov, presidente honorario de la RFU (Unión de Fútbol de Rusia), dijo que espera ver a los mejores jugadores de la ‘Bicolor’.

“Estamos alcanzando un nuevo nivel. Es una decisión bastante inesperada enfrentar a estos rivales (Perú y Chile), ya que Sudamérica está lejos de nosotros. Además, los partidos aparecen en medio de sus torneos locales. Pero es un gran éxito, por el cual debemos agradecer a la RFU, que logró encontrar rivales y los convenció para jugar con nosotros, incluso en nuestro país”, dijo al medio Metaratings.

“Cuando enfrentamos a Chile y Perú, sabemos en que piso estamos como equipo. Veremos si llegan con sus equipos más fuertes. Acá, lo principal es que no vengan con jugadores jóvenes. En cualquier caso, son equipos fuertes con futbolistas de renombre”, añadió el presidente.

Cabe precisar que Rusia no participa actualmente en las Eliminatorias para la Eurocopa ni otras competiciones UEFA o FIFA debido a una sanción impuesta tras la invasión de Ucrania en febrero del 2022. Los rusos apelaron al TAS, pero no tuvieron éxito.

Desde aquel entonces solo han disputado amistosos internacionales, con 10 victorias en sus últimos 12 compromisos. En octubre ya tienen programado un amistoso ante Irán el día 6. Su jugador más cotizado es el portero Matvey Safonov, actualmente en el PSG, con un valor de 20 millones de euros según Transfermarkt.

Perú viene de igualar sin goles ante Ecuador y quedar prácticamente sin chances del Mundial 2026. (Foto: AFP)

¿Óscar Ibáñez será el entrenador de Perú en estos partidos?

Hay una interrogante importante respecto a estos amistosos frente a Rusia y Chile. Óscar Ibáñez es el entrenador interino de la Selección Peruana y su labor solo comprende hasta los encuentros frente a Uruguay y Paraguay, por la última jornada doble de las Eliminatorias 2026. Como solo un milagro provocaría que la ‘Bicolor’ clasifique a la Copa del Mundo, todo hace indicar que tendremos un nuevo comando técnico para la fecha FIFA de noviembre.

Sin embargo, el nuevo director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, evitó ahondar en la continuidad de Ibáñez durante la conferencia de prensa de su prestación. En líneas generales, afirmó que esperará al cierre del proceso clasificatorio para hacer un balance y tomar una decisión sobre quiénes tendrán el mando de la ‘Blanquirroja’ bajo su gestión.

“No es momento de generar ningún tipo de desestabilidad con relación a lo que viene en estas dos últimas fechas de Eliminatorias, así que en ese sentido Óscar tiene toda la confianza para sacar adelante esos dos partidos, y luego hacer el análisis si nos alcanzó, si no nos alcanzó, qué pasó para que nos alcance, qué pasó para que no nos alcance, el análisis correspondiente para luego hacer un diagnóstico”, aseveró.

Óscar Ibáñez dirigiría los dos amistosos de Perú tras las Eliminatorias 2026. (Foto: FPF)

