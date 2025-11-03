Sporting Cristal cerró su última presentación con una contundente goleada 4-1 sobre Comerciantes Unidos, un resultado que refuerza el trabajo del comando técnico y la planificación de cara al 2026. Sin embargo, este triunfo llega en un momento del campeonato donde la suerte ya está echada en la lucha por el título. A su regreso a Lima, Julio César Uribe, director deportivo del club, analizó el presente ‘celeste’, el cual se debate entre la satisfacción del buen juego y la resignación de no haber alcanzado el premio mayor.

A su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, el directivo fue consultado por la reciente victoria, destacando que el resultado no es casualidad, sino la consecuencia de un proceso. Uribe manifestó que la goleada es producto del esfuerzo sostenido que ha estado realizando el técnico Paulo Autuori con el plantel.

“Estamos en camino, lo hemos dicho siempre, la suma se hace al final y esperemos que nos favorezca porque el equipo ha venido trabajando partido tras partido y logrando buenos resultados”, declaró el ‘Diamante’. “(Sobre la goleada) Es el fruto del esfuerzo y del buen trabajo institucional”, agregó, ampliando el mérito a toda la organización.

Cuadro celeste goleó a Comerciantes Unidos en Cutervo. ( Sporting Cristal)

El directivo también se dio tiempo para elogiar el rendimiento individual de las figuras del partido, deteniéndose en el buen momento que atraviesa el delantero Irven Ávila. Uribe no escatimó halagos para el ‘Cholito’, asegurando que su éxito en la cancha es un reflejo de su calidad humana y profesionalismo fuera de ella.

“Irven Ávila es un gran goleador, profesional y gran persona”, afirmó el director deportivo. Con esta declaración, Uribe destacó la importancia de tener referentes positivos dentro del camarín. “Esa clase de jugadores escriben esas mejores páginas en el fútbol y en la vida”, complementó.

Tras valorar la victoria y a sus jugadores, el exfutbolista fue inevitablemente consultado por el panorama general del campeonato. A pesar del 4-1, la realidad es que el título de la Liga 1 ya tiene dueño, y la alegría de la goleada no borra la decepción de no haber podido competir hasta el final por el máximo trofeo.

Irven Ávila y Santiago González fueron las figuras celestes ante Comerciantes Unidos. ( Sporting Cristal)

¿Qué dijo Uribe sobre el título de Universitario?

Fue en este punto donde Uribe diferenció claramente el éxito de su clásico rival y el objetivo que le resta a Sporting Cristal. El directivo reconoció que, si bien el campeonato ya se definió, su equipo aún pelea por un objetivo importante que definiría la temporada 2026 como positiva.

“Obviamente no estamos contentos con que ya se haya definido el campeonato”, admitió Uribe, antes de reconocer al ganador. “La distinción la ha alcanzado Universitario de Deportes, nosotros podemos conseguir la tranquilidad”, sentenció, poniendo en contraste el trofeo máximo obtenido por los ‘cremas’ frente a la meta ‘celeste’.

Esta “tranquilidad” a la que se refiere el ‘Diamante’ es la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un logro que daría estabilidad deportiva y económica al club. “No nos conformamos con eso y seguiremos trabajando para estar cada vez mejor”, concluyó el director deportivo de la institución rimense.