Chapa esa flor. El técnico de Sporting Cristal , Mario Salas , manifestó que la derrota con Lanús por la Copa Sudamericana 2018 ya es historia pasada. Su prioridad es Comerciantes Unidos en este momento.

"Lo ocurrido con Lanús ya pasó. En el fútbol no podemos quedarnos mucho tiempo llorando sobre la leche derramada. Hace un par de días jugamos en Argentina y en un par de días jugamos acá. Más importante que Lanús, es Comerciantes Unidos ", dijo el entrenador chileno.

Sporting Cristal recibirá a las 'Águilas Cutervinas' en el estadio Alberto Gallardo este domingo (4 p.m.) con la idea de seguir a paso firme en el Torneo de Verano. Buscará su tercer triunfo al hilo en el grupo A.

"Comerciantes me parece un rival difícil de abordar. Tiene una línea ofensiva muy rápida. Tanto por colectivo como por individualidades. Son cosas que tenemos que evaluar", indicó Mario Salas que todavía no tiene el once definido.

El encuentro de vuelta entre Sporting Cristal y Lanús se disputará el 7 de marzo en el Estadio Nacional. El marcador de la llave va 4-2 a favor de los granates.

