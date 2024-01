El pasado 3 de enero, Sporting Cristal anunció la incorporación de Martín Cauteruccio a sus filas, con la intención de reforzar su plantel de cara a los desafíos a asumir esta temporada. Si bien la noticia causó la felicidad de los hinchas celestes, no fue tanto así en las oficinas de Independiente de Avellaneda, club donde consideran que el deportista no cumplió con las cláusulas para que pueda dejar el equipo. A pesar de ello, el futbolista se mostró optimista de cara al futuro, haciendo un análisis de su estadía en La Florida y sobre el conflicto con su exclub.

“Estoy a disposición, contento con esta institución que apostó por mí y ando entrenando a la orden del técnico, poniéndome a punto. Con el tema Independiente de Avellaneda, hice lo que tenía que hacer”, sostuvo el delantero uruguayo del combinado bajopontino en diálogo con RPP.

Martín Cauteruccio evidenció estar contento por la decisión tomada de llegar a Sporting Cristal, considerando que el equipo tiene un plantel que estará apto para dar pelea a dos frentes (no solo jugará la Liga 1, sino también la fase previa de la Copa Libertadores), poniéndole paños fríos a los temas externos que podrían causarle cierta distracción.

“De las cosas técnicas (legales), no tengo idea. Mi abogado está al tanto de todo eso. Hice la intimación y después de 48 horas no recibí nada, por lo que me di como libre”, agregó el experimentado futbolista sobre el tema que o tuvo en vilo los últimos meses con su exequipo.

La postura de Independiente sobre Cauteruccio

Todo era felicidad en Sporting Cristal tras llegar a un acuerdo con Martín Cauteruccio para que defienda los colores del cuadro rimense por 2024. Sin embargo, la sonrisa bajopontina quedó suspendida luego de conocer la postura de Independiente de Avellaneda sobre la salida del delantero, la misma que confirma que el deportista aún poseía un vínculo con ellos, por lo cual los peruanos deberían costear su cláusula de recisión.

“El jugador se fue declarándose despedido por falta de pago, cosa que no pasó, Independiente cumplió. Entonces, iniciaremos acciones legales. El jugador tiene una cláusula de rescisión de USD 5 millones de dólares y el club le va a reclamar eso”, aseguró Daniel Seoane, secretario general del club de Avellaneda, en diálogo con Infobae.

La incomodidad del representante del combinado de Avellaneda se hizo más fuerte tras la presentación de Cauteruccio como flamante refuerzo de Sporting Cristal, club que -según lo indicado por el representante del combinado de los ‘Diablos Rojos’- tendrá parte de culpa, si es que no se le reconocen ingresos por su traspaso.

“Le mandamos una carta de notificación a Sporting Cristal indicando que están adquiriendo un jugador que tiene problemas y que si ellos lo fichan, serán solidariamente responsables de la demanda que le haremos. Están al tanto de la situación”, agregó.





