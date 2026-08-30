Sporting Cristal cayó 1-0 ante Sport Boys por la fecha 6 del Torneo Clausura y volvió a dejar puntos importantes en el camino. El cuadro celeste no pudo rescatar unidades pese a jugar gran parte del encuentro con diez hombres. Tras el pitazo final, Miguel Araujo mostró su molestia por el resultado y lamentó la expulsión que condicionó al equipo.

El defensor celeste destacó principalmente el esfuerzo de sus compañeros durante el encuentro. Araujo consideró que disputar el partido con un hombre menos complicó considerablemente las posibilidades de Sporting Cristal. “No se puede rescatar mucho, simplemente el esfuerzo de los diez compañeros y de los que entraron, porque dejarte con un hombre menos es muy difícil”, señaló.

Pese a la inferioridad numérica, el zaguero aseguró que Sporting Cristal nunca se sintió superado por Sport Boys. Para Araujo, el equipo logró competir pese a tener un jugador menos, pero terminó pagando caro una acción que calificó como una irresponsabilidad.

“Con once es difícil, con diez imagínate. Pero molestísimo, porque igual no nos sentimos que nos superaron a pesar de que teníamos un hombre menos. Una irresponsabilidad hace que los puntos se queden acá”, manifestó el defensor tras la derrota.

Consultado sobre si esta situación debía ser compensada de alguna manera, Araujo prefirió no entrar en mayores detalles y señaló que cada integrante del equipo debe asumir sus responsabilidades. “No sé. El técnico será responsable de eso, nosotros no. Uno se puede equivocar y ya está. Simplemente eso ya quede en él”, sostuvo.

La derrota también complica las aspiraciones de Sporting Cristal en la pelea por el Torneo Clausura y en la tabla acumulada. El conjunto rimense necesita comenzar a sumar de manera constante para no alejarse de los primeros lugares y evitar perder más terreno en ambos frentes.

Por ello, Araujo reconoció que el margen de error para Sporting Cristal es cada vez menor. “Estamos al límite, no tenemos margen de error y seguimos cometiendo errores”, sentenció el defensor celeste, visiblemente molesto por una nueva oportunidad perdida.

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