La llave de semifinales entre Sporting Cristal y Alianza Lima fue una montaña rusa de emociones que se definió de la manera más dramática posible: desde los doce pasos. Tras un empate agónico en el tiempo regular gracias a una actuación individual soberbia, los ‘celestes’ lograron imponerse en la tanda de penales, eliminando a su clásico rival. Sin embargo, más allá de la celebración eufórica en el gramado de Matute, el análisis post-partido dejó declaraciones potentes de uno de los líderes de la defensa rimense, quien no solo explicó la remontada anímica del vestuario, sino que aprovechó las cámaras para responder a cuestionamientos previos que habían tocado el orgullo del plantel.

Miguel Araujo fue el encargado de poner la voz de mando ante los micrófonos. Lejos de dejarse llevar por el triunfalismo desmedido, el zaguero mostró madurez al reconocer que este paso, aunque gigantesco, no es el objetivo final. Su mensaje fue claro: la celebración tiene fecha de caducidad inmediata, pues el verdadero reto aún está por delante en la siguiente fase del torneo.

“No, no, esto no acaba acá. Es una alegría de hoy, es una alegría solamente de hoy”, declaró Araujo con firmeza, tratando de bajar las revoluciones de sus compañeros y la hinchada. El defensor sabe que el calendario no da tregua: “Mañana es otro día, nos olvidamos de este partido y comenzamos a pensar en Cusco”, añadió, enfocándose ya en la gran final o la siguiente etapa decisiva.

Sporting Cristal recibirá a Cusco FC este miércoles (Foto: Giancarlo Ávila @gec)

El defensor también reveló la intimidad del vestuario durante el descanso, un momento que fue clave para cambiar la actitud del equipo que se veía superado. Araujo confesó que el comando técnico tuvo que usar la mano dura verbal para sacudirlos. “Como dije hace un rato, el profe nos metió una puteada en el entretiempo y nos hizo despertar”, relató, evidenciando que la charla técnica fue de alto voltaje.

Pero la reacción no vino solo desde el banquillo. Araujo destacó el liderazgo interno de los referentes, señalando que Yoshimar Yotún fue uno de los que alzó la voz para meter el ‘café cargado’ necesario. “Y un compañero también empezó a gritar, a levantar. Y creo que ese es el equipo. Cuando el equipo necesita esa energía, estamos todos para levantarnos, para animarnos”, explicó sobre la dinámica de grupo.

Ese cambio de actitud fue vital para complementar el planteamiento táctico. “Y se vio reflejado el trabajo también que estábamos realizando durante el día”, comentó Araujo. Sin embargo, reconoció que la noche tuvo un nombre propio: Martín Távara, autor de un ‘hat-trick’ salvador. “Hoy se levantó con la pierna izquierda, así que creo que fue su noche, fue su noche”, elogió a su compañero.

Sporting Cristal superó en penales a Alianza Lima y avanza a la semifinal de los play-offs. (Foto: GEC)

Más allá de la figura, el central valoró el sacrificio colectivo para no bajar los brazos cuando el marcador era adverso. “Y la verdad, muy agradecido, pero realmente estamos agradecidos con el trabajo que venimos realizando, con el esfuerzo del grupo. Realmente el equipo se esforzó, se mató. Creo que sacó esa energía interior que tenemos”, sostuvo.

Finalmente, Araujo no quiso despedirse sin responder a una polémica instalada en la previa. En el partido anterior, la prensa había insinuado que Alianza Lima poseía una jerarquía superior, algo que molestó al plantel celeste. “Escuchaba también que le hacían una pregunta a Yoshi, que no teníamos jerarquía o algo así”, recordó el defensor con incomodidad.

Su respuesta fue una defensa férrea de la trayectoria de su plantel. “Y la verdad, hay muchos jugadores de jerarquía. Tenemos al capitán con un Mundial encima, con el mayor de partidos en la selección. Tenemos al Cholo Ávila, que es casi el goleador histórico del club, así que también tenemos jugadores de jerarquía”, sentenció.

