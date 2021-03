Sporting Cristal jugará el viernes ante Cantolao, por la segunda fecha de la Liga 1. Sin embargo, en las últimas horas el hincha celeste no estuvo preocupado precisamente por el sistema que utilizará Roberto Mosquera, sino por un jugador clave en su pizarra: Martín Távara. Sucede que el nombre del mediocampista sonó con fuerza en Internacional de Brasil. Ante ello, el presidente Alessandro Barcellos salió a aclarar el panorama.

“No hay acercamiento”, aclaró el mandamás del ‘Colorado’ en una entrevista con RPP, donde descartó haber acordado el fichaje del mediocampista nacional de 21 años y manifestó que buscará la continuidad del ‘Depredador’ en un mediano plazo.

“Hay información de que hay interés en Martín Távara, pero no hay ninguna propuesta por este jugador. No hay nada definido, no podemos comentar sobre algo que no es”, indicó Barcellos., en cuanto a los rumores que colocaban a uno de los jóvenes del club en el fútbol de Brasil.

“Hay muchos clubes interesados en Paolo”

El directivo sí reveló que en su gestión priorizará renovar contrato con Paolo Guerrero, una tarea difícil por las ofertas que maneja el capitán de la Selección Peruana a pesar de sus 37 años, en donde aún es considerado uno de los mejores atacantes del Brasileirao.

“Es uno de los más valorizados en el mercado y hay muchos clubes interesados en él, pero esto lo tratamos de forma muy tranquila. Solo estamos interesados en que continúe haciendo goles”, manifestó el titular de la institución gaúcha.

Barcellos, a su vez, añadió que “vamos a trabajar para renovar el contrato de Paolo, para que no se vaya, porque aporta mucho. Asumí la presidencia de Inter en enero y desde entonces no ha habido propuestas por Paolo. En otros momentos sí hubo”.





