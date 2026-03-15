Después de unas Eliminatorias para el olvido, donde la Selección Peruana terminó penúltima solo por encima de Chile, la llegada de Mano Menezes para tomar la posta de Óscar Ibáñez supone un aire nuevo y el comienzo de un nuevo proceso, esta vez con miras al proceso clasificatorio para la Copa del Mundo del 2030.

En ese sentido, pronto se conocerá la primera lista de convocados del director técnico brasileño, donde la gente espera muchas caras nuevas para iniciar el tan mencionado recambio generacional en la ‘Blanquirroja’. Si bien será un proceso largo, el público espera decisiones importantes por parte de Mano Menezes.

El anuncio de la lista de convocados será este lunes 16 de marzo, en medio de la conferencia de prensa de Menezes desde las instalaciones de la Videna. Además de dar a conocer a sus elegidos, el exdirector técnico de Gremio responderá a las interrogantes de los medios de comunicación.

La conferencia de prensa iniciará a las 10:50 a.m. y será transmitida por la señal exclusiva del canal de YouTube de la Selección Peruana. Todo esto se dará luego de la finalización de la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, donde Los Chankas es el líder absoluto con 17 puntos.

Según pudo conocer Depor, ya hay algunos futbolistas que ha recibido su carta de reserva y podrían aparecer en la convocatoria de Mano Menezes. Adrián Ugarriza, quien ya fue considerado en la nómina cuando Manuel Barreto era entrenador interino, es uno de los reservados tras la carta recibida por parte de su club, el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de la Liga de Israel.

Esta primera convocatoria será válida para los amistosos internacionales frente a Senegal y Honduras, donde la ‘Bicolor’ tendrá dos retos importantes, especialmente porque el conjunto senegalés es uno de los países participantes del Mundial 2026. Menezes, quien estuvo en Chongoyape para presenciar la caída de Juan Pablo II College pro 3-2 frente a Los Chankas, tiene un retador proceso por delante.

¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

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