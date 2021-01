Sporting Cristal continúa sus arduos trabajos en La Florida, para estar listo de cara al arranque del torneo local. Si bien cada jugador da lo mejor de sí para estar en la pizarra de Roberto Mosquera, hay un delantero en especial que espera sumar mayor protagonismo esta temporada, luego de haber mostrado un buen rendimiento en la pasada campaña con los celestes.

Se trata de Percy Liza, el atacante de 20 años, que debutó con los celestes en el 2019 frente a Ayacucho FC, y que este año espera sumar más minutos, no solo en la Liga 1, pues espera ser considerado para la nómina que dispute la Copa Libertadores.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, cuando uno de sus seguidores le consultó por la posibilidad de jugar el certamen internacional. A la pregunta: “¿Quisieras sorprender en la Libertadores con grandes goles?”, Liza respondió de manera afirmativa.

Percy Liza y su deseo de estar en la Copa Libertadores. (Foto: Instagram)

“Verdadero. La idea es que el equipo gaga una buena actuación. Nos estamos preparando para eso”, sostuvo en una de sus historias en su red social. Sin embargo, no fue la única pregunta que le hicieron sus seguidores a la joven promesa bajopontina.

Cuando le consultaron sobre la posición en la que se siente más cómodo y si tentaría jugar de punta, no dudó en decir que sí. “Verdadero. Prefiero jugar de extremo, pero no me desagrada la idea de hacerlo de ‘9′”, escribió. Incluso, le consultaron por Christopher Olivares, a lo que él sostuvo que “ese señor es una máquina”, mostrando la buena relación de él con sus compañeros de juego.

Sporting Cristal tiene el reto de defender el título nacional, así como pelear por un pase a octavos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sus jugadores no han tardado en demostrar en cada práctica de lo que están hechos, aunque con las nuevas incorporaciones hay más competencia dentro del plantel. Por ahora, todo es felicidad en el Rímac.





