La crisis en Sporting Cristal parece no tener fin. Apenas unos días después de caer ante Universitario, el conjunto celeste volvió a decepcionar a su hinchada al perder 1-0 frente a Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo, un resultado que no solo complica su camino hacia la Copa Libertadores, sino que también significó el final de un invicto que mantenía desde octubre de 2022. La derrota fue un duro golpe anímico para los dirigidos por Paulo Autuori, que nuevamente mostraron dominio en la posesión, pero escasa efectividad frente al arco rival en la Liga 1.

El único tanto del encuentro llegó a los 33 minutos, cuando el argentino Pablo Bueno conectó un potente cabezazo tras un tiro de esquina y silenció por completo el recinto rimense. Desde entonces, el cuadro visitante resistió con orden y sacrificio ante los constantes ataques del local, que remató más de treinta veces sin poder vulnerar la portería defendida por Hairo Camacho, figura indiscutible del compromiso.

Cristal no solo perdió el partido, sino también una marca que sostenía con orgullo: tres años sin caer en el Alberto Gallardo por torneos locales. La última vez que había sido derrotado en su casa fue en 2022, ante Atlético Grau. Desde entonces, había convertido su estadio en una fortaleza, pero este domingo esa racha se desmoronó ante un rival que mostró carácter y aprovechó cada oportunidad.

Los celestes tuvieron varias chances para empatar. En el complemento, Paulo Autuori movió el banco con los ingresos de Diego Otoya y Mateo Rodríguez en busca de mayor frescura ofensiva, pero ni así lograron vulnerar la sólida línea defensiva de Los Chankas. La más clara llegó al minuto 79, cuando el árbitro cobró penal a favor de los rimenses tras una mano dentro del área. Sin embargo, Martín Távara desperdició la ocasión al intentar picar el balón, que terminó impactando en el travesaño.

El penal errado fue un golpe moral del que Cristal no se recuperó. A los pocos minutos, Leandro Sosa también estrelló su remate en el palo, confirmando que la suerte no estaba de su lado. Mientras tanto, el público en el Gallardo no ocultó su frustración, con algunos hinchas despidiéndose entre silbidos y reclamos hacia el plantel.

Con este resultado, el conjunto celeste quedó con 52 puntos y corre el riesgo de perder el cuarto lugar del acumulado si Melgar gana su partido en Arequipa. Ese detalle podría dejarlos fuera de la próxima Copa Libertadores, un escenario impensado hace apenas unas fechas, cuando el equipo parecía pelear por ser Perú 2.

Por su parte, Los Chankas hicieron historia al conseguir su primera victoria ante un club grande en Lima. El equipo de Andahuaylas no solo rompió el invicto de Cristal, sino que también se metió en la pelea por clasificar a la Copa Sudamericana, demostrando que su campaña no es casualidad. El gol de Pablo Bueno fue suficiente para inscribir su nombre en una de las mayores sorpresas del Clausura.

Autuori, visiblemente contrariado, reconoció tras el partido que su equipo atraviesa un momento complicado. Aunque evitó señalar responsables, admitió que deben reencontrar el nivel que mostraron en el Apertura si quieren asegurar un cupo internacional. La falta de eficacia y las desconcentraciones defensivas han sido las principales causas de este bache futbolístico.

Sporting Cristal vs Los Chankas por la Liga 1 | FOTO: Liga 1

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer por 1-0 ante Los Chankas en la fecha 16, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 1 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

