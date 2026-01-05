Sporting Cristal ha dado un golpe de autoridad en el mercado comercial del fútbol peruano al concretar una alianza estratégica que cambiará su economía. Tras semanas de especulaciones y la culminación de su contrato con el patrocinador anterior, la institución bajopontina oficializó un acuerdo millonario que fortalecerá el proyecto deportivo de cara al 2026. Esta nueva firma no solo representa una inyección de capital sin precedentes, sino que vincula al club con la élite mundial, asegurando recursos vitales para competir internacionalmente y mantener la hegemonía en la Liga 1 durante las próximas campañas bajo una gestión sostenible y moderna.

El misterio se acabó con la confirmación de 1xBet como el nuevo sponsor principal, ocupando el lugar que dejó vacante DoradoBet tras finalizar su ciclo. Ambas partes sellaron un vínculo por los próximos tres años, garantizando así una estabilidad financiera a largo plazo para las arcas del club del Rímac.

En su comunicado oficial, la institución celeste no dudó en calificar este contrato como “el auspicio más importante en la historia del club”. La operación fue facilitada por la agencia internacional bwise Media, que jugó un rol clave para consolidar esta unión entre dos marcas líderes en sus sectores.

Comunicado de Sporting Cristal por el nuevo convenio.

Esta alianza coloca a Cristal en una lista privilegiada de socios comerciales, compartiendo sponsor con gigantes como el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain. Además del logo en la camiseta, se han prometido activaciones exclusivas y reuniones con el plantel profesional para beneficiar directamente al hincha cervecero.

La empresa cuenta con 18 años de trayectoria y opera en Perú con licencia oficial, cumpliendo todas las normativas legales de juego responsable. Con este anuncio del 5 de enero, Sporting Cristal cierra su planificación comercial y se enfoca totalmente en lo deportivo para el inicio del campeonato.

El primer partido del año de Sporting Cristal

Sporting Cristal jugará la fase 2 de la Copa Libertadores 2026, tras perder la definición de fin de año ante Cusco FC, y enfrentará una serie de partidos internacionales, siendo el más importante, hasta el momento, el que sostendrá ante Cruzeiro en la Vitoria Cup el próximo martes 20 de enero.

El encuentro se jugará en Mineiro, Brasil, sin embargo, el hincha celeste aún no tiene noticias sobre el día y rival de la tarde o noche de presentación del plantel profesional, aunque desde Chile se reveló una negociación que sería para este encuentro.

El presidente del Everton, Cristián Castro, hizo pública la información que se tiene muy avanzado el tema de venir a Lima para jugar un encuentro amistoso ante los dirigidos por Paulo Autuori. Pero sin la confirmación oficial, de momento, el primer duelo será con la escuadra brasileña.

