La marca deportiva reveló que entre febrero y marzo se presentará a la camiseta alterna. (Foto: Sporting Cristal)

tiene nueva piel. La marca deportiva , que viste a los celestes desde la pasada temporada, lanzó este jueves 22 de enero la nueva camiseta principal de la institución de cara a la temporada 2026, en la que competirán tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Con el celeste característico y una novedosa franja de color blanco, se presenta la indumentaria que utilizarán los dirigidos por Paulo Autuori cuando hagan las veces de local en los próximos torneos y que se estrenará este domingo en la ‘Tarde Celeste’.

Tal cual ocurrió en 2025, se apuesta nuevamente por un cuello camisero de color blanco, que le brinda estilo y elegancia a una camiseta que incorpora la tecnología dryCELL, desarrollada para absorber la humedad y mantener al jugador seco y cómodo durante su uso, tanto en competencia como en entrenamientos.

“Esta decisión de diseño simboliza cómo la pasión y la identidad del club trascienden el escudo para vivirse plenamente en la cancha, uniendo pasado, presente y futuro en una sola prenda que conecta con la hinchada desde lo emocional y lo visual”, apuntó Gianina Chávez, directora de Marketing de Puma Perú.

En esa línea, destacó que además de las camisetas oficiales, los hinchas celestes tendrán a la venta buzos, poleras, casacas deportivas, polos y accesorios como mochilas y gymsacks.

Camiseta principal 2026. (Foto: Sporting Cristal)

La nueva camiseta principal de Sporting Cristal estará disponible en tallas desde la S hasta la XL, en versiones para hombre, mujer y niños. El precio de la camiseta oficial será de S/ 279 para adultos y de S/ 199 para la versión kids, y se venderá en la web de Puma desde este viernes 23 de enero.

Además, la marca deportiva también confirmó que entre los meses de febrero y marzo se presentará a la camiseta alterna del club rimense, la misma que tendrá una propuesta novedosa.

Los celestes presentarán a su plantel profesional este domingo 25 de enero en el estadio Alberto Gallardo y jugarán un amistoso ante la Universidad Católica de Quito. Luego, debutan en la Liga 1 en condición de visita ante Deportivo Garcilaso en Cusco. El choque está programado para el próximo 1 de febrero desde la 1:00 p.m..

Además, Cristal está próximo a conocer a su rival en la Fase 2 de la Copa Libertadores, una vez que culmine la llave que enfrenta a Alianza Lima y 2 de mayo de Paraguay, la misma que se cierra el 11 de febrero en Matute.

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

