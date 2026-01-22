Sporting Cristal tiene nueva piel. La marca deportiva Puma, que viste a los celestes desde la pasada temporada, lanzó este jueves 22 de enero la nueva camiseta principal de la institución de cara a la temporada 2026, en la que competirán tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Con el celeste característico y una novedosa franja de color blanco, se presenta la indumentaria que utilizarán los dirigidos por Paulo Autuori cuando hagan las veces de local en los próximos torneos y que se estrenará este domingo en la ‘Tarde Celeste’.

Tal cual ocurrió en 2025, se apuesta nuevamente por un cuello camisero de color blanco, que le brinda estilo y elegancia a una camiseta que incorpora la tecnología dryCELL, desarrollada para absorber la humedad y mantener al jugador seco y cómodo durante su uso, tanto en competencia como en entrenamientos.

“Esta decisión de diseño simboliza cómo la pasión y la identidad del club trascienden el escudo para vivirse plenamente en la cancha, uniendo pasado, presente y futuro en una sola prenda que conecta con la hinchada desde lo emocional y lo visual”, apuntó Gianina Chávez, directora de Marketing de Puma Perú.

En esa línea, destacó que además de las camisetas oficiales, los hinchas celestes tendrán a la venta buzos, poleras, casacas deportivas, polos y accesorios como mochilas y gymsacks.

Camiseta principal 2026. (Foto: Sporting Cristal)

La nueva camiseta principal de Sporting Cristal estará disponible en tallas desde la S hasta la XL, en versiones para hombre, mujer y niños. El precio de la camiseta oficial será de S/ 279 para adultos y de S/ 199 para la versión kids, y se venderá en la web de Puma desde este viernes 23 de enero.

Además, la marca deportiva también confirmó que entre los meses de febrero y marzo se presentará a la camiseta alterna del club rimense, la misma que tendrá una propuesta novedosa.

Los celestes presentarán a su plantel profesional este domingo 25 de enero en el estadio Alberto Gallardo y jugarán un amistoso ante la Universidad Católica de Quito. Luego, debutan en la Liga 1 en condición de visita ante Deportivo Garcilaso en Cusco. El choque está programado para el próximo 1 de febrero desde la 1:00 p.m..

Además, Cristal está próximo a conocer a su rival en la Fase 2 de la Copa Libertadores, una vez que culmine la llave que enfrenta a Alianza Lima y 2 de mayo de Paraguay, la misma que se cierra el 11 de febrero en Matute.

