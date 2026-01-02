El primer año de Alessandro Burlamaqui en Alianza Lima fue un proceso de adaptación y consolidación tras casi una década de formación en España. El volante peruano-español llegó a La Victoria en julio de 2025, firmando un contrato hasta diciembre de 2028. Su incorporación fue vista como una apuesta a largo plazo del club para refrescar la zona medular y tuvo un buen arranque, al punto que lo llevó a estar en el radar de la Selección Peruana con Óscar Ibáñez. Sin embargo, su rendimiento fue de más a menos, tal cual lo hizo Alianza Lima en el segundo semestre del año pasado.

De vuelta en el país, luego de pasar las fiestas navideñas en España, país donde vivió desde que cumplió un año, Burlamaqui declaró que se encuentra motivado por la llegada del nuevo DT Pablo Guede y los nuevos refuerzos. “Va a ser una temporada bonita, ya sabemos cuales son los objetivos. A morir con la idea del ‘profe’ (Guede). Los últimos partidos del año pasado estuve con la lesión, me costó volver, y ya luego fue decisión del profesor (Gorosito). No es que tengamos, vamos a campeonar. Nos tenemos que centrar en nosotros este año”, señaló.

En cuanto a sus registros, Burlamaqui cerró su primer semestre con un total de 12 partidos entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. Acumuló 709 minutos en cancha, ganándose la confianza del comando técnico para ser una pieza de recambio habitual y, en determinados momentos, titular en el esquema íntimo. Aunque no registró goles ni asistencias, destacó por su precisión en el pase (81%) y su dinámica de juego.

En el ámbito internacional, tuvo una participación activa en la Copa Sudamericana 2025, donde disputó cuatro encuentros. Fue titular en duelos claves, como la serie de cuartos de final ante la Universidad de Chile, demostrando que no le pesó el debut copero. Eso sí, haciendo un balance de sus primeros meses en Alianza Lima, agradeció a un compañero que fue importante para su adaptación: Hernán Barcos.

Fue titular y una de las figuras en el mediocampo de Alianza ante la U Católica. (Foto: GEC)

“Hablé con él, me despedí con él, desde el minuto 1 ha estado conmigo, me dio la bienvenida en Alianza Lima. Le doy las gracias porque ha sido una persona muy importante dentro del club”, señaló el volante sobre el ‘Pirata’, quien fue anunciado en las últimas horas como nuevo jugador de FC Cajamarca, recién ascendido a la Liga 1, y ahora tendrá de rival a su exequipo.

Cabe recordar que Burlamaqui hizo las divisiones menores de España, destacando su paso por Espanyol y Valencia, donde llegó a ser convocado al primer equipo por José Bordalás para la pretemporada del 2021, aunque su debut oficial se dio en el CD Badajoz y posteriormente en el Intercity, donde tuvo más continuidad, sumando 60 partidos y anotando su primer gol como profesional antes de decidir volver al Perú.

Precisamente, el volante de Alianza Lima se enteró de la llegada de Javier Rabanal, el español que es el nuevo DT de Universitario de Deportes, y le dejó un mensaje: “No lo conozco personalmente, pero personas de mi confianza lo conocen y es un profesor muy bueno. Con ganas de enfrentarme a él, va a ser muy bonito”, señaló sobre el técnico que viene de salir campeón con Independiente del Valle de Ecuador.

Si consigue la regularidad en Alianza Lima en el 2026, podrá convertirse en un hombre clave en el esquema del nuevo técnico Pablo Guede, quien desde el principio buscará ofrecer un mediocampo agresivo y combativo. Empezando todos de cero, y haciendo por primera vez una pretemporada con el cuadro de La Victoria a diferencia del año pasado, Burlamaqui buscará ganarse un lugar dentro del ‘once’ con miras a la doble competencia.

Pablo Guede arranca este sábado 3 de enero la pretemporada con Alianza Lima. (Foto: @ClubALOficial)

