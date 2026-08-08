El vibrante empate a un gol protagonizado por Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el imponente estadio Monumental ha dejado sensaciones muy positivas en la tienda bajopontina. Tras escuchar el definitivo pitazo final en este exigente clásico moderno válido por el Torneo Clausura, el experimentado director técnico Roberto Mosquera decidió tomar la palabra en la conferencia de prensa. El estratega nacional valoró enormemente el importante punto conseguido en condición de visitante, resaltando la gran personalidad mostrada y evidenciando una innegable evolución futbolística.

El líder del comando técnico bajopontino analizó profundamente el arduo trabajo táctico desarrollado durante los últimos dos meses al mando del plantel. Aseguró estar sumamente convencido de que el primer equipo se aproxima cada vez más a la mejor versión deportiva que tanto la directiva como su exigente hinchada esperan observar en esta recta final del campeonato.

Para el técnico nacional, sumar unidades en el recinto de Ate tiene un sabor muy diferente por la magnitud del oponente. “Un punto es importante y en esta cancha es como si hubieras ganado. Un equipo como Cristal tuvo la personalidad de pararse bien”, sostuvo orgullosamente.

(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Mosquera destacó la capacidad de sus dirigidos para adueñarse del protagonismo sobre el campo. “Le estamos cambiando la cara a Sporting Cristal... Son pocos los equipos que tienen la pelota, 56 %, son pocos los equipos que logran eso”, señaló el estratega sobre la posesión del balón.

Asimismo, el preparador se dio un tiempo para elogiar diversos rendimientos individuales dentro de su plantilla. “Me quedo tranquilo con el trabajo individual. Los que entraron, Cuestas ha dado muestras de que sabe y Hoyos está esperando su oportunidad... no es fácil debutar en un partido así”, explicó.

El entrenador también reveló que la principal carencia del grupo al inicio de su gestión radicaba netamente en la condición aeróbica. “A Sporting Cristal nunca le ha faltado talento, lo que le faltaba es trabajo físico... La gente no sabe que el tema era de volumen de oxígeno”, manifestó.

Universitario vs. Sporting Cristal. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

La clave de la mejoría de Sporting Cristal

Al ser consultado sobre las grandes virtudes de su estilo de juego, el preparador prefirió mantener un perfil bajo. “Yo no puedo decir mis virtudes, ustedes están muy claros en mi propuesta... no hay secretos, hay trabajo”, indicó, dándole total crédito al esfuerzo diario.

Finalmente, el líder celeste descartó que esta evidente mejora colectiva sea producto exclusivo del azar. “No hay suerte. Vamos a disfrutar del presente... le estamos dando la cara a esta situación y hay una luz al final del túnel”, concluyó el técnico con enorme ilusión.

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