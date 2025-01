“La idea es que juegue la Copa Libertadores. No hemos recibido ofertas por él, por ahora”, manifestó Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, cuando le preguntaron sobre el futuro de Santiago González. Esas declaraciones las dio a comienzos de diciembre del año pasado, por lo que –según las últimas informaciones que llegas desde Argentina– la historia podría cambiar en los próximos días. Sucede que, tal como detallaron en el programa Pasión Fortinera, el delantero argentino estaría en los planes de Vélez Sarsfield.

La citada fuente señala que el atacante de 25 años es del gusto de Sebastián Domínguez, director técnico del ‘Fortín’, quien asumió el mando del equipo recientemente tras la partida de Gustavo Quinteros a Gremio. En ese sentido, ‘Sebas’ le habría hecho un seguimiento especial a ‘Santi’ y ya le comunicó al área deportiva que pregunten por él.

“Hay un jugador que lo pide Domínguez, que ya Vélez sondeó, pero tiene contrato hasta diciembre del 2026 y ahí está el problemita. Domínguez levantó el dedo en la comisión y dijo ‘este me gusta, fíjense qué pueden hacer, yo sé que tiene contrato y fíjense si pueden llegar a un acuerdo, lo tengo visto’”, comentó Lucas Pelleriti, panelista de Pasión Fortinera.

Santiago González registra 14 goles con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

En esa misma línea, el comunicador complementó su información agregando que no es la primera vez que Sebastián Domínguez pide la contratación de Santiago González. Previo a su llegada a Vélez, cuando todavía era entrenador de Tigre, lo había pedido tras ver su rendimiento sobresaliente en Sporting Cristal. No obstante, aquella vez no se pudo dar su regreso al fútbol argentino.

“Por lo que investigaron, es un jugador que a Domínguez ya le gustaba para Tigre, y bueno, no pudo traerlo a su club. Pero ahora, en un Vélez campeón y competitivo, con Copa Libertadores, puede llegar a seducir un poco. El problema es que tiene contrato hasta diciembre del 2026. Es un jugador argentino que está en Sporting Cristal, con lindos números”, acotó.

Recordemos que Vélez es el vigente campeón del fútbol argentino y disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que tiene un presupuesto interesante para tratar de llegar a instancias finales. Este panorama podría seducirle no solamente al futbolista, sino también a Sporting Cristal, pues podría cerrar una negociación importante si es que se abre el diálogo de manera oficial.

Sin embargo, considerando lo importante que fue ‘Santi’ a lo largo de la pasada temporada, sirviendo 23 asistencias y marcando 14 goles en 36 partidos, podría ser un movimiento muy arriesgado. El atacante es uno de los fijos en el esquema de Guillermo Farré, por lo que perderlo significaría ir en busca de otro jugador para ocupar su puesto, más allá de que en el plantel tiene a elementos como Misael Sosa, Maxloren Castro y Fernando Pacheco.

Sebastián Domínguez tendría en la mira a Santiago González. (Foto: Vélez)

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

El último fin de semana, Sporting Cristal visitó a Cusco FC para disputar un amistoso de preparación con dos tiempos de 30 minutos. En ambos el cuadro celeste cayó por 1-0 y Guillermo Farré pudo sacar sus primeras conclusiones en esta pretemporada. Tras esto, el elenco bajopontino volvió a Lima para seguir con su preparación en La Florida y dejar todo listo para lo que será la ‘Tarde Celeste 2025’.

Este evento, donde ‘SC’ presentará a su plantel en sociedad, también servirá para que enfrenten a la Universidad Católica de Chile como plato de fondo. Este cruce está pactado para este domingo 19 de enero y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo. Asimismo, será transmitido desde las 12:00 p.m. en exclusiva por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz.

Sporting Cristal no pudo con Cusco FC en un amistoso de pretemporada. (Foto: Sporting Cristal)





