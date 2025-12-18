La renovación en el Rímac ha dejado de ser una simple intención para convertirse en una ejecución drástica y sin concesiones. La “mano dura” de Paulo Autuori sigue cobrando protagonismo en el mercado de pases y esta vez le tocó decir adiós a uno de los nombres más identificados con la cantera en los últimos años. Sporting Cristal utilizó sus canales oficiales para confirmar que Jhilmar Lora no formará parte del proyecto 2026, sumándose a la extensa lista de salidas que marcan el fin de una era en La Florida.
El lateral derecho, que supo ser pieza inamovible y de selección, cierra así su ciclo con la camiseta celeste, obligado a buscar nuevos horizontes ante la exigencia de una reingeniería total del plantel.
Noticia en desarrollo...
