Sigue la purga: Sporting Cristal anunció la salida de Jhilmar Lora. (Foto: SC)

La renovación en el Rímac ha dejado de ser una simple intención para convertirse en una ejecución drástica y sin concesiones. La “mano dura” de sigue cobrando protagonismo en el mercado de pases y esta vez le tocó decir adiós a uno de los nombres más identificados con la cantera en los últimos años. utilizó sus canales oficiales para confirmar que no formará parte del proyecto 2026, sumándose a la extensa lista de salidas que marcan el fin de una era en La Florida.

El lateral derecho, que supo ser pieza inamovible y de selección, cierra así su ciclo con la camiseta celeste, obligado a buscar nuevos horizontes ante la exigencia de una reingeniería total del plantel.

Noticia en desarrollo...

