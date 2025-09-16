Sporting Cristal vs. Alianza Atlético se enfrentan este miércoles 17 de septiembre, en el cruce correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Alberto Gallardo en Cusco, donde ambos equipos están con la extrema urgencia de sumar de a tres por la necesidad de no despegarse de la parte alta de la tabla de posiciones donde son los grandes perseguidores de Universitario.

Sporting Cristal busca una victoria para no perder el paso en el Torneo Clausura 2025. Los celestes cayeron en la última jornada ante Cusco FC, un rival directo, que lo superó en la tabla de posiciones y ahora no depende de sí mismo para poder alcanzar sus objetivos en la temporada.

Los dirigidos por Paulo Autuori quieren mantener también el invicto en el estadio Alberto Gallardo, teniendo en cuenta que en la última fecha que disputaron ahí empataron por 2-2 ante UTC, ubicado en los últimos lugares.

Respecto al partido anterior, Miguel Araujo será una de las bajas confirmadas en tienda celeste. El defensa fue expulsado en Cusco y dejará su lugar a Alejandro Pósito. Además, se espera el regreso de Yoshimar Yotún, quien no estuvo convocado en el partido del pasado fin de semana.

Alianza Atlético, por su parte, necesita ganar también para poder mantenerse en la pelea de puestos internacional. El ‘Vendaval’ es uno de las sorpresas en la temporada, pero la irregularidad de resultados lo ha marginado de los primeros puestos. Por esta razón, quiere dar el golpe en el Gallardo.

En el último partido disputado, perdió por 1-0 ante Juan Pablo II en el estadio Campeones del 36. Previamente, también había perdido ante Cusco FC. En el Clausura no le va bien, pero el Apertura le dejó una gran cantidad de puntos. En la tabla acumulada está sexto.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El compromiso entre Sporting Cristal vs Cusco FC está programado para este miércoles 17 de septiembre desde la 1:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 3:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 2:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; y en España a las 8:00 p.m.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, con la transmisión exclusiva de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde jugarán Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

