Si bien cuando Emelec apostó por Christian Cueva esperaba tener la versión de aquel mediocampista dominante y capaz de definir un partido con pase filtrado o una asistencia milimétrica, también se la jugaba por una moneda al aire ante la posibilidad de tener en su plantel a un futbolista irregular y propenso a lesionarse. Su primer semestre con Cienciano fue bueno, pero lamentablemente apenas tuvo chispazos en Ecuador y no pudo replicar los buenos momentos que tuvo con el ‘Papá’ en la última Copa Sudamericana.

Sumado a eso, los problemas económicos del ‘Bombillo’ tuvieron a ‘Aladino’ impago, algo que a la larga terminó pensando para que tomara la decisión de buscar nuevos horizontes y ver con buenos ojos la opción de regresar al fútbol peruano. Con ese panorama de por medio, no fue una sorpresa verlo fuera de lista de convocados en el último triunfo por 1-0 de Emelec sobre Delfín.

Según reportaron desde Ecuador, Cueva le pidió al comando técnico de Guillermo Duró no ser tomado en cuenta para que pudiera finiquitar la rescisión de su contrato, pues todavía tiene un vínculo que lo une al club hasta junio del 2026. En medio de eso, el periodista Ernesto Macedo confirmó que, de no mediar inconvenientes, el nacido en Huamachuco firmaría por Juan Pablo II College por una temporada.

Esta información fue adelantada hace una semana por la periodista Estefanía Chau, quien dio los primeros alcances de las negociaciones entre ‘Aladino’ y el elenco papal. Como se sabe, el cuadro de Chongoyape se salvó del descenso en las últimas jornadas del Torneo Clausura, por lo que los directivos vienen aplicando algunos cambios en la conformación del plantel y el comando técnico –el lunes se confirmó la salida de Santiago Acasiete–.

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta junio del 2026. (Foto: Emelec)

Mientras se cierran los detalles para que Christian Cueva pueda desvincularse de Emelec y finalmente se sume a las filas de Juan Pablo II, la noticia no fue muy bien recibida en Ecuador. No solo los hinchas del ‘Bombillo’ criticaron al mediocampista de 34 años por la forma en la que se está marchando del equipo, sino también la prensa de dicho país.

Carlos Xavier Argüello, periodista de Zapping Sports, fue tajante respecto al paso de Cueva por el balompié ecuatoriano y señaló que desde un primer momento no estuvo de acuerdo con su incorporación, al igual que cuando sonaron los nombres de Miller Bolaños y Ángel Mena. El comunicador hizo hincapié en los problemas físicos del exjugador de Cienciano y cuestionó su falta de compromiso.

“Se advirtió cuando en el mismo mercado sonaron Miller (Bolaños), (Ángel) Mena y (Christian) Cueva. Emelec en estas carencias necesita jugadores que estén en la cancha, no nutrir al departamento médico. Fracaso rotundo de Cueva que ya ni ganas de jugar mostraba”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Por ahora, según se pudo apreciar en sus redes sociales, Christian Cueva está pasando unos días de descanso con su familia mientras se concreta su posible retorno al fútbol peruano, con Juan Pablo II como destino final. De confirmarse esto, estaríamos ante otro turbulento paso del huamachuquino por el extranjero, donde apenas pudo disputar 17 partidos con Emelec y sin siquiera ganarse la titularidad.

Christian Cueva podría volver al fútbol peruano para jugar por Juan Pablo II College. (Foto: Getty Images)

