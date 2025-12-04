Algo que se venía rumorando durante las últimas semanas terminó por confirmarse este miércoles: Christian Cueva no seguirá más en Emelec tras rescindir su contrato y será agente libre para que pueda definir su futuro en el próximo mercado de pases. Aunque su salida del ‘Bombillo’ se dio en buenos términos, la prensa ecuatoriana no escatimó en soltar duras críticas por su breve paso por la LigaPro.

En primera instancia, Edison Baldeón, director deportivo del conjunto de Guayaquil, confirmó que la desvinculación de ‘Aladino’ se dio sin ningún contratiempo, ya que ambas partes llegaron a un acuerdo en el tiempo justo. De esta manera, pese a que tenía contrato hasta junio del 2026, el nacido en Huamachuco volvió a quedarse sin equipo.

“Conversamos con Christian y llegamos a feliz término para ambas partes. Él es un caballero y no vamos a tener inconvenientes”, afirmó el directivo en una reciente entrevista con KCH Radio, donde contó los pormenores de la reunión que tuvo con el mediocampista de 34 años y cómo se dio la rescisión de su vínculo contractual.

Por otro lado, antes de lo narrado por Baldeón, Guillermo Duró, director técnico de Emelec, ya había dado los primeros alcances sobre la salida de ‘Aladino’. “No la estaba pasando bien, no se sentía cómodo y tiene la posibilidad o las opciones de algunos otros clubes. Prefirió rescindir el contrato o llegar a un arreglo con los dirigentes para volver a su país“, explicó durante la mañana del miércoles.

Sin embargo, si bien Cueva no tuvo ningún impedimento para liberarse y convertirse en agente libre para definir su posible regreso a la Liga 1 –hay clubes interesados en contar con sus servicios–, la prensa ecuatoriana soltó ácidas críticas hacia la dirigencia de Emelec por apostar por él, cuestionando su profesionalismo y el mal estado físico que tuvo durante el último semestre del 2025.

“Ojalá Emelec aprenda, ya olvídense de estos jugadores sin ganas, para ‘viva la joda’ en los últimos años de carrera y que, además, con sueldos altos”, argumentó Santiago Bucaram López, periodista del programa De Una SF, el cual se transmite por Zapping.

En otro momento de su intervención, Bucaram habló sobre los inconvenientes físicos que tuvo el huamachuquino a lo largo de estos meses, incluso cuando el propio club señalaba que se estaba poniendo en forma para sacar su mejor versión. “Y dejen de mentir… Cueva vino gordo y se fue más gordo”, sentenció.

En cuanto a sus números, Cueva disputó 17 encuentros con Emelec, entre LigaPro (15) y Copa de Ecuador (2), marcando un total de dos goles. Pese a que tuvo chispazos y por ratos dejó sensaciones positivas, no encadenó una seguidilla de buenos partidos y careció de consistencia en su juego. Sumado a eso, se perdió varios compromisos debido a sus constantes lesiones.

¿Qué le espera a Christian Cueva tras convertirse en jugador libre? Según informó la periodista Estefanía Chau, todo está encaminado para que sea nuevo jugador de Juan Pablo II College, club que logró mantenerse en la Liga 1 tras estar en los puestos de descenso en las últimas jornadas del Torneo Clausura. Veremos si su salida de Emelec influye en su retorno a la Liga 1.

