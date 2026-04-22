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Sporting Cristal vs. Atlético Grau EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:15 p.m. en el Estadio Campeones del 36. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV y Movistar TV).

Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
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¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs. Atlético Grau?

Este encuentro entre Sporting Cristal vs. Atlético Grau nse disputará este miércoles 22 de abril en el Estadio Campeones del 36. El partido está programado para iniciar a las 3:15 p.m., hora peruana.

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¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Atlético Grau?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

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El Estadio Campeones del 36 estará sin público, ya que no recibió el visto bueno por falta de garantías para albergar el encuentro entre Sporting Cristal vs. Atlético Grau.

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El Estadio Campeones del 36 será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal vs. Atlético Grau.

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El partido entre Sporting Cristal vs. Atlético Grau es válido por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. Atlético Grau.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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