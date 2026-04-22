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Sporting Cristal vs. Atlético Grau EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:15 p.m. en el Estadio Campeones del 36. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV y Movistar TV).
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¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs. Atlético Grau?
Este encuentro entre Sporting Cristal vs. Atlético Grau nse disputará este miércoles 22 de abril en el Estadio Campeones del 36. El partido está programado para iniciar a las 3:15 p.m., hora peruana.