Tras el empate de Alianza Lima en Matute frente a ADT, Sporting Cristal desaprovechó este domingo una gran oportunidad para alcanzar a los blanquiazules en la cima del Torneo Clausura. Los celeste igualaron 1-1 con Atlético Grau en el calor del Estadio Campeones del 36 de Sullana, por la fecha 6 del campeonato. Con este resultado, el equipo de Guillermo Farré sumó 11 puntos en la tabla de posiciones y quedaron a dos unidades de los de La Victoria, a quienes enfrentarán en la próxima jornada en el Estadio Nacional, en un duelo que se jugará el sábado 17 de agosto desde las 8 de la noche.

Para el duelo en Piura, el técnico argentino Farré ensayó un par de modificaciones en defensa y ataque. Ante Atlético Grau, Sporting Cristal salió con el portero Diego Enríquez; Franco Romero ingresó por Alejandro Pósito y compartió la zaga central junto a Gianfranco Chávez, mientras que Jhilmar Lora y Nicolás Pasquini fueron los laterales; Gustavo Cazonatti y Jesús Pretell continuaron en el mediocampo; Luis Iberico salió como titular por izquierda por el sentido Maxloren Castro y Santiago González estuvo por derecha; Jostin Alarcón apareció por detrás del goleador Martín Cauteruccio.

Sporting Cristal y Atlético Grau jugaron por el Torneo Clausura 2024. (Foto: Sporting Cristal)

El UNOXUNO de Sporting Cristal vs. Atlético Grau

Diego Enríquez (7): continúa consolidándose como el portero titular de Sporting Cristal y en Sullana volvió a demostrar su buen momento. Tuvo un par de atajas notables que salvaron al equipo celeste.

Jhilmar Lora (5): estuvo participativo, pero muy impreciso. El lateral rimense tuvo algunos problemas por su lado en defensa y cuando se proyectó al ataque no terminó de la mejor manera las jugadas. Salió sentido en el descanso.

Franco Romero (6): fue de menos a más en el partido. El uruguayo tuvo problemas al inicio para acomodarse ante la presión de Atlético Grau y también para darle salida limpia al equipo, pero en la segunda mitad su rendimiento mejoro y terminó bien el partido en la zaga central.

Gianfranco Chávez (8): el capitán celeste tuvo un gran encuentro. Mantuvo su nivel de inicio a fin y cortó todo ataque del cuadro local. Siempre fue apoyo para sus compañeros y ganó casi todos los duelos que tuvo.

Mapa de calor de Chávez vs. Grau

Mapa de calor de Chávez vs. Grau. (Captura: Sofascore)

Nicolás Pasquini (5): le costó mucho las salidas en la primera mitad y tampoco tuvo la libertad para proyectarse en ataque como en encuentros anteriores. En la parte complementaria se acomodó mejor como stopper en una línea de tres, pero en líneas generales no hizo su mejor partido.

Gustavo Cazonatti (6): estuvo siempre ordenado, quitó pelotas y bien en las salidas. El brasileño corrió mucho e hizo un buen partido. En la segunda mitad le costó la intensidad del encuentro y salió del campo por Leandro Sosa.

Jesús Pretell (4): venía en buen nivel, pero esta vez no destacó en el mediocampo. Cometió muchas faltas a la hora de intentar cortar los ataques de Grau y con el balón tampoco estuvo preciso. Dejó su lugar a Martín Távara en el inicio de la segunda mitad.

Jostin Alarcón (5): participó siempre de las jugadas en ataque, condujo bien el balón y aprovechó los espacios, pero tuvo falencias en sus decisiones cerca del área. Inició la jugada del gol del empate y fue sustituido por ‘Canchita’.

Santiago González (6): fue el jugador más peligroso de los rimenses en el primer tiempo, ya que fue de los pocos que intentaron cosas diferentes para crear espacios ante la defensa de Grau, pero no tuvo la precisión de partidos anteriores para habilitar a sus compañeros. En la segunda mitad, el argentino siguió buscando hasta el final el gol del triunfo, aunque sin éxito.

Luis Iberico (3): jugó su primer partido como titular en Sporting Cristal, pero no hizo buen partido. Salió como extremo por izquierda, pero casi no participó del juego rimense. Tuvo una ocasion sobre el final del primer tiempo, pero no supo aprovecharla. Necesita levantar su nivel.

Martín Cauteruccio (7): la figura celeste volvió a anotar. El delantero uruguayo aumentó su registro a 27 goles en Liga 1 y un total de 31 tantos en toda la temporada, posicionándose en lo más alto de la tabla de goleadores en el mundo. ‘Caute’ no necesita aparecer en el juego todo el partido, pero cuando lo hace tiempo siempre es un peligro para los rivales.

Los recambios

Martín Távara (6): le dio más juego y claridad al mediocampo del equipo. Con su ingreso los rimenses tuvieron mejor salida y mayor control de la pelota en el segundo tiempo.

Fernando Pacheco (6): otro que también entró bien. Aprovechó nuevamente su oportunidad y dio la asistencia para el gol de Cauteruccio. Con Farré ha mejorado su producción, aunque necesita sostener más su rendimiento.

Leandro Sosa (5): ingresó para darle aire fresco a la mitad de la cancha y, Sporting Cristal, pudo dominar el partido y cortar los ataques de Atlético Grau. Rompió líneas y se sumó al ataque, pero le faltó mayor precisión para terminar bien las jugadas.

Irven Ávila (3): otra vez poco del ‘Cholito’. Le cuesta entrar al ritmo de los partidos y ya no es una variante de garantías en la delantera celeste.

Christofer Gonzales (5): dejó buenas sensaciones en su reestreno con camiseta de Sporting Cristal. Aún necesita sumar minutos de juego para mostrar su mejor versión.





