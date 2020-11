Descentralizado







Con varias novedades: el posible once de Roberto Mosquera para el Sporting Cristal vs. Cantolao Sporting Cristal se alista para salir con todo al duelo ante la Academia Cantolao por la Fecha 9 de la Fase 2 de la Liga 1. Mira en esta nota el once que alista Roberto Mosquera para intentar quedarse con los tres puntos en juego.