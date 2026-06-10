El último martes, Roberto Mosquera fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Sporting Cristal, luego de algunos días de intensas negociaciones y en donde pesó mucho su amistad y cercanía con Julio César Uribe, director de Fútbol del conjunto rimense. Su llegada supone un cambio de aires en la interna, buscando mejorar el ambiente y corregir los errores que cometieron a inicios de temporada, sobre todo para que el equipo repunte en el Torneo Clausura y se aleje de los últimos lugares en la tabla de posiciones.

En medio de las decisiones que empezará a tomar Roberto Mosquera, se conoció que tiene en mente la llegada de un mediocampista nacional que le sería de mucha utilidad para potenciar su idea futbolística. Según reveló el periodista Denilson Barrenechea, el estratega le presentará a la directiva su interés por contar con los servicios de Wilder Cartagena, actual jugador del Orlando City y con pasado reciente en la Selección Peruana.

Mosquera tiene en claro que la medular es una zona donde Sporting Cristal necesita reforzarse urgentemente, pues si bien los mayores problemas del equipo han estado en defensa, esto también se ha originado por lo desequilibrado que suele estar el mediocampo en las transiciones defensivas. En ese sentido, cree que Cartagena puede apostarle experiencia y recorrido en la segunda parte de la temporada.

Wilder Cartagena tiene contrato con Orlando City hasta finales del 2026. (Foto: Orlando City)

Por ahora solo se trata de un interés del director técnico, pero si el área deportiva lo acepta e inicia los primeros acercamientos con Wilder Cartagena, tendrá que negociar con Orlando City ya que tiene contrato ahí hasta diciembre de este año, con una cláusula de extensión por una temporada más si es que el conjunto estadounidense así lo decide. Veremos si con el correr de los días esto empieza a tomar más fuerza.

A raíz de una grave lesión en el tendón de Aquiles en enero del 2025, Wilder Cartagena tuvo muy poco rodaje a lo largo del 2026, pues recién se recuperó del todo en febrero de este año. Incluso después de eso, tuvo una ligera recaída y se vio obligado a perderse varios partidos por problemas físicos, por lo que en esta campaña apenas pudo registrar cuatro encuentros por la MLS y uno por la US Open Cup.

Mientras en tienda rimense definen la llegada de un nuevo volante, quien ya sumó su primer entrenamiento bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera es Hernán Barcos. El argentino estuvo en La Florida durante el martes, pasó los exámenes médicos correspondientes y se puso a disposición del equipo, para recién ser presentado en sociedad este miércoles en una conferencia de prensa. El contrato del ‘Pirata’ es hasta diciembre de este año, con opción de extenderlo si se logran determinados objetivos.

Wilder Cartagena llegó a Orlando City en el 2022. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última derrota por 3-2 a manos de Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Comerciantes FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el sábado 13 de junio desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Estadio Villa Emprendedora (Iquitos).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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