La convocatoria de la Selección Peruana para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile ha generado expectativas por los nombres que buscan abrir una nueva etapa en la Bicolor. Entre ellos destaca Fabio Gruber, defensor de 23 años del Nuremberg de la 2. Bundesliga, quien aparece como una apuesta directa para el recambio generacional en la zaga defensiva. Sin embargo, su llegada al equipo nacional no solo responde a su presente futbolístico o proyección, sino también a una historia que hasta ahora se mantenía en silencio. Fue Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección, quien decidió contar lo que el jugador tuvo que hacer para estar disponible en esta convocatoria.

Manuel Barreto explicó que la Federación Peruana de Fútbol llevaba tiempo haciendo seguimiento al defensor, pero aún no podía ser considerado oficialmente porque sus documentos peruanos no estaban regularizados. Sin ese trámite completado, su presencia en cualquier lista era imposible, pese a que ya existía interés en sumarlo desde la fecha FIFA anterior.

Fue allí donde se produjo lo que el técnico definió como “un gesto habla más que cualquier palabra”. Gruber viajó al Perú hace solo tres semanas, exclusivamente para tramitar su DNI y formalizar su vínculo documental con la selección. No llegó para actos públicos ni presentaciones oficiales, sino con la intención de estar disponible cuanto antes para vestir la camiseta nacional.

“Para que Fabio pueda sacar sus papeles, él estuvo acá hace tres semanas. Vino de un día para otro, menos de 24 horas, a RENIEC, como cualquier peruano. Eso refleja sus ganas de estar”, detalló Barreto, destacando que la decisión nació íntegramente del jugador y su predisposición a representar al Perú.

Ese esfuerzo se suma a un presente deportivo. Gruber se ha consolidado como defensa titular y capitán del Nuremberg, con 1.88 metros de estatura, liderazgo y un desempeño que lo convirtió en pieza importante dentro de la Bundesliga II. Su desarrollo ha llamado la atención tanto en Alemania como en el entorno de la selección.

Además de su fortaleza defensiva, el zaguero aporta presencia aérea y capacidad para anotar. A lo largo de su carrera ha marcado nueve goles, demostrando que también puede ser determinante en jugadas de balón detenido, un recurso clave en el fútbol de selecciones.

El defensor ha mantenido su vínculo con las raíces peruanas por medio de su madre y domina el español, lo que facilita su integración al grupo. Barreto recalcó que este aspecto también influyó en su convocatoria y en la rápida conexión con la interna de la Bicolor.

El entrenador señaló que Gruber podría tener minutos durante la fecha FIFA, aunque la decisión dependerá del desarrollo de los partidos. Lo que sí dejó claro es que no se trata de una convocatoria simbólica, sino de una apuesta deportiva real dentro del proceso de recambio.

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.

¿En qué canales de verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR