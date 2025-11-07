En medio de la planificación deportiva de cara a la próxima temporada, hubo una noticia que llamó la atención respecto al futuro de un futbolista de Universitario de Deportes que fue clave en la obtención del tricampeonato: José Carabalí. Según revelaron desde Ecuador, el jugador de 28 años está en el radar de Barcelona SC y ya tuvieron un primer acercamiento para conocer cuál es su actualidad en el conjunto crema.

Sin embrago, el periodista Gustavo Peralta explicó que, como era de público conocimiento, Carabalí tiene contrato con la ‘U’ hasta junio del 2027, tal como se estableció tras su última renovación a mediados de este 2025. Incluso, la citada fuente agregó que Independientemente del Valle también estuvo preguntando por el carrilero zurdo.

En ese sentido, el también extremo por izquierda está cómodo en Universitario y por ahora solo está enfocado en respetar su contrato, asumiendo los retos que tiene el club en el 2026. Y es que en la interna del cuadro merengue saben que no solo tienen que dar un salto de calidad a nivel internacional, sino también luchar por el tetracampeonato para hacer historia en el fútbol peruano.

José Carabalí llegó a Universitario como agente libre tras su salida del Nagoya Grampus. (Foto: Nagoya Grampus)

Sobre José Carabalí, si bien en su momento hubo muchas interrogantes cuando llegó a la ‘U’, especialmente por su inactividad en el Nagoya Grampus del balompié japonés, con el correr de los partidos fue tomando ritmo y ganándose la confianza de la hinchada. Fabián Bustos fue uno de los primeros que apostó por él, y luego Jorge Fossati cada vez que lo requirió.

En cuanto a sus números a lo largo de la temporada 2025, el ecuatoriano disputó 38 partidos entre Liga 1 (30) y Copa Libertadores (8), en los cuales marcó un gol y sirvió siete asistencias. En la recta final supo aprovechar los minutos que tuvo y marcó diferencias por su velocidad y despliegue físico, dándole a Universitario otros recursos por el flanco izquierdo.

Con la posibilidad de que César Inga pueda marcharse en medio de la próxima campaña, sobre todo si realiza una buena Copa Libertadores, en el elenco estudiantil quieren seguir contando con los servicios de Carabalí y explotar sus virtudes en busca del tetracampeonato. Así pues, pese a las propuestas del fútbol de su país, sigue firme pensando en la campaña que se avecina.

José Carabalí registra 38 partidos con Universitario en la temporada 2025. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar durante la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para hoy viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU en todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

