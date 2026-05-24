Sporting Cristal consiguió una victoria sumamente ajustada en su fortín del Alberto Gallardo que le permite encontrar una bocanada de aire puro en medio de una temporada turbulenta. Tras el pitazo final, Yoshimar Yotún tomó la palabra para canalizar el sentir de un vestuario golpeado por los cuestionamientos y la irregularidad en la tabla de posiciones. El experimentado mediocampista de la Selección Peruana no ocultó el malestar colectivo por el complejo panorama reciente, pero rescató la entrega absoluta de sus compañeros para sacar adelante un partido que quemaba.

La obtención de estos tres puntos en condición de local funciona como un bálsamo vital para alejar provisionalmente al cuadro cervecero de la incómoda y peligrosa zona de descenso. El triunfo otorga una calma necesaria para planificar los siguientes desafíos con una mentalidad renovada.

En declaraciones brindadas a L1 MAX, el mediocentro rimense desglosó el sufrimiento que padece el plantel en la interna debido a la falta de efectividad. “¿Sabes por qué se sufre mucho? Porque nosotros vivimos el día a día, nos matamos en cada entrenamiento... Creo que no es lo que merecemos, pero estamos poniendo el pecho”, confesó.

Sporting Cristal se enfrentó a ADT por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: ITEA)

Para ‘Yoshi’, el trámite del compromiso justificó plenamente que los tres puntos se quedaran en casa debido al volumen de juego mostrado por el equipo en líneas generales. El volante consideró que el rendimiento colectivo fue bastante bueno y que la victoria premia el esfuerzo de un grupo humano que nunca dejó de meter.

Con la mira puesta en el plano internacional, el capitán celeste valoró la tranquilidad que otorga este resultado para afrontar la preparación de la Copa Libertadores. “Nosotros vamos a seguir trabajando para que las cosas cambien, pero es un momento de tranquilidad, de poder manejar una semana tranquila, de poder ir a Paraguay a hacer un gran partido”, expresó.

Yotún también se tomó un tiempo para respaldar a los aficionados que asistieron al Gallardo, entendiendo la exigencia histórica de una institución acostumbrada a pasar por encima de sus rivales. El volante rescató a la gente que sigue confiando en el proyecto y aseguró que el plantel se vaciará en la cancha por ellos.

Sporting Cristal vs. ADT por la fecha 16 del Torneo Apertura. (Foto: GEC)

¿Cómo se vive esta mala racha en los camerinos?

El mediocampista rimense reconoció que el vestuario ha sentido el impacto anímico de las críticas, pero dejó en claro que la interna se mantiene unida y enfocada en revertir la situación. “El grupo está trabajando. Obviamente ha estado dolido, pero la única manera de salir adelante es trabajando”, acotó con mucha firmeza sobre el compromiso del equipo.

Finalmente, Sporting Cristal cierra una jornada clave con la certeza de que el camino de la recuperación futbolística requiere de mayor dedicación en cada entrenamiento. Con la calma de haber sumado de a tres en el torneo doméstico, el cuadro bajopontino viajará a territorio paraguayo con el objetivo de lavarse la cara y pelear la clasificación copera.

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