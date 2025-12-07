La Liga 1 2025 sigue en su recta final, tras el término del Torneo Clausura. Sporting Cristal y Cusco FC definen su destino para la próxima Copa Libertadores 2026, en la disputa del cupo de Perú 2 que da el acceso directo a fase de grupos. Los ‘dorados’ pasaron directo a la final, mientras los celestes definieron su clasificación a esta instancia en una dura pero emocionante semifinal en penales con Alianza Lima. Las acciones inician este miércoles 10 de diciembre en el estadio Alberto Gallardo (aún por confirmar).

Sporting Cristal llega a esta final tras haber demostrado un mejor nivel en los últimos duelos, buscando asegurar el cupo directo a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 (Perú 2). Tras una semifinal de play-offs ajustada ante Alianza Lima, el equipo rimense necesita mostrar su mejor versión para cerrar el año con el objetivo continental cumplido.

El equipo del Rímac ha sido uno de los conjuntos más goleadores del año. Su estrategia se basa en una alta posesión de balón y la presión constante en campo rival, buscando desgastar a la defensa cusqueña. El técnico de Cristal exigirá a sus delanteros una alta eficacia para liquidar el partido en la primera mitad.

Cristal intentará usar la amplitud de su campo para generar espacios, con sus extremos desbordando constantemente. Sin embargo, la clave táctica será mantener la disciplina defensiva ante los posibles contragolpes de Cusco que tiene jugadores rápidos y a Cristal se le conoce por ser también uno de los equipos a los que siempre les marcan gol.

Cusco FC es la gran sorpresa de estos play-offs. El equipo cusqueño llega a la final con la mentalidad de lograr una hazaña histórica, buscando superar el favoritismo del rival para obtener el prestigioso cupo a la Libertadores. Su fuerza se basa en la disciplina y la motivación.

El equipo cusqueño planteará una estrategia altamente conservadora y disciplinada en el llano de Lima. Su principal misión será cerrar los espacios centrales y anular el juego de jugadores como Ian Wisdom y Martín Távara. Jugarán en bloque bajo, buscando explotar la velocidad de sus delanteros en las transiciones rápidas.

El historial reciente favorece a Sporting Cristal. Sin embargo, Cusco FC ha logrado incomodar a los grandes en el pasado. Para el equipo imperial, este partido es una prueba de fuego donde la concentración defensiva a lo largo de los 90 minutos es vital. El factor anímico puede ser la llave para una posible sorpresa.

¿Cuándo se jugará el play-off de Sporting Cristal vs Cusco FC?

El duelo de ida se disputará el próximo miércoles 10 de diciembre en el estadio Alberto Gallardo pero aún en horario y lugar por confirmar, teniendo en cuenta que Sporting Cristal es el local y es poco probable que vuelvan al Nacional debido a las condiciones. La vuelta será el domingo 14 de diciembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con Cusco FC siendo local, también por confirmar el horario. Por lo pronto, solo habrá público local en cada partido.

¿Dónde ver el play-off de Sporting Cristal vs Cusco FC?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

