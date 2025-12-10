Se define el cupo de Perú 2. Este domingo 14 de diciembre, Sporting Cristal y Cusco FC protagonizarán la segunda final de play-offs de la Liga 1 2025, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este duelo decidirá el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026; el perdedor de esta serie tendrá que arrancar dicho torneo desde la segunda fase previa. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Sporting Cristal llega con la ventaja de haber ganado 1-0 en la ida en el estadio Nacional. Los celestes iniciaron dominando las acciones, pero luego buscaron el equilibrio en cuanto a la posesión de balón. Por esta razón, se resalta la mínima diferencia.

Santiago González fue el autor del único gol de la noche, en una acción que se gestó desde la asistencia de Gustavo Cazonatti para el delantero argentino que punteó el balón por encima del arquero rival, para poner la única celebración de la noche.

Los celestes, bajo la dirección técnica de Autuori, buscarán quedarse con el boleto de Perú 2 y salvar así una temporada que se caracterizó por la irregularidad de resultados más en el Apertura. Si bien en el Clausura se reforzaron, no fue suficiente para pelear por el título.

Cusco FC, por su parte, quiere dar vuelta a la llave en condición de local. Jugar la serie ante su público, podría significa un factor clave en el proceso. Además, en el partido del Torneo Clausura tuvieron la oportunidad de vencer a los celestes (3-2) en este escenario.

Los dorados no contarán con la presencia de Alex Custodio, quien se lesionó en el duelo de ida, teniendo en cuenta que fue parte de una defensa improvisada, producto del plantel corto con el que tienen que afrontar el tramo final de la temporada 2025.

Miguel Rondelli se mostró enfocado, a pesar de la derrota de la ida. El DT argentino resaltó también el rendimiento del equipo y la idea de llegar a esta instancia y pelear por un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC, válido por la vuelta de la final de los play-offs de la Liga 1 2025, será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma digital Liga 1 MAX, con suscripción activa.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cusco FC?

El duelo entre Sporting Cristal vs. Cusco FC está programado para este domingo 14 de diciembre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 8:00 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 5:00 p.m., y en España a las 12:00 a.m. del día siguiente.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Cusco FC?

