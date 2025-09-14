La noche vivida en Cusco dejó sensaciones encontradas para Sporting Cristal y, en especial, para uno de sus referentes ofensivos. El duelo ante Cusco FC significó una derrota que complicó sus aspiraciones en el Torneo Clausura, pues empiezan a perder el paso de los líderes, como Universitario, pero al mismo tiempo marcó un hito importante en la carrera de uno de los jugadores más representativos de la institución en la última década. Entre el sabor amargo de la caída y la satisfacción de seguir haciendo historia, Irven Ávila se pronunció tras el encuentro.

El ‘Cholito’ alcanzó los 137 goles con la camiseta celeste, cifra que lo coloca en el cuarto lugar de la tabla histórica de artilleros del club, empatando nada menos que a Julinho, otro de los ídolos de la institución rimense. Pese a la relevancia de la marca personal, el atacante de 35 años dejó en claro que lo más importante sigue siendo el rendimiento colectivo y el camino hacia el título nacional.

“Comenzamos bien, el ‘profe’ nos dijo las cosas que teníamos que hacer y se vio plasmado los primeros minutos. Posterior al gol, bajamos un poco la intensidad, dejamos de hacer las cosas que se trabajaron durante y eso al final terminó costándonos el partido”, analizó el delantero en conversación con L1 Max.

Irven Ávila volvió anotó con Sporting Cristal contra Cusco FC (@sportingcristal)

Sobre la marca que lo coloca junto a Julinho, Ávila no ocultó su satisfacción, aunque con matices: “Estoy contento, la gente me lo hacía recordar en las redes sociales, hubiese sido más bonito llevarnos un triunfo, pero son cosas que pasan en el fútbol. Ahora hay que darle vuelta, que aún hay tiempo para seguir peleando arriba”.

El atacante quedó a solo dos tantos de superar a Luis Bonnet y seguir escalando en la tabla histórica. Más arriba lo esperan Alberto Gallardo, con 148 anotaciones, y Jorge Soto, quien lidera el registro con 176 goles, una meta que parece lejana pero que refleja la dimensión de los nombres que comparte en este listado.

Más allá de las estadísticas, el experimentado jugador resaltó que el verdadero objetivo es mantener la regularidad en un campeonato que entra en su recta decisiva. Con la camiseta celeste en el corazón desde hace ya varios años, Ávila sigue sumando capítulos a una trayectoria que lo coloca como una de las leyendas vivas de Sporting Cristal.

Cusco FC vs Sporting Cristal se enfrentan por la Fecha 8 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Cusco FC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer 2-3 con Cusco FC, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético de Sullana, por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el miércoles 17 de septiembre desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

