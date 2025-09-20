Sporting Cristal vs. Juan Pablo II: fecha, horarios y canales de TV por Torneo Clausura.

Sporting Cristal vs. Juan Pablo II se enfrentan este domingo 21 de septiembre, en el cruce correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape, donde los ‘rimenses’ buscan sumar de a tres por la necesidad de acercarse a la parte alta de la tabla de posiciones que los pueda beneficiar también en la tabla acumulada.

Sporting Cristal llega de empatar sin goles frente a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Alberto Gallardo, donde prácticamente sigue perdiendo la posibilidad de acercarse a la parte alta de la tabla sumándole también la derrota anterior frente a Cusco FC. En un partido donde se le complicó abrir el arco, las opciones se ven reducidas para este partido.

Esto debido a que en los minutos finales del duelo por la jornada 9, Christofer Gonzales se fue expulsado por una gresca que protagonizó el equipo ‘rimense’ tras la frustración por no lograr convertir. Además, no han podido encontrar en el brasileño Felipe Vizeu la solución inmediata en el ataque.

En cuanto a la tabla de posiciones, se ubica en la cuarta posición con un total de 15 puntos habiendo ganado 4 partidos, rescatando 3 empates y perdiendo tan solo 1. Pero la diferencia con su rivales que se mantienen invictos, es lo que finalmente los hace permanecer en ubicaciones por debajo.

Juan Pablo II, por su parte, si llega con varias complicaciones en la tabla pues se ubica en el puesto 13 con tan solo 9 puntos. Con 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas también están en la zona baja del acumulado, tratando de alejarse lo más posible de los puestos de descenso directo y de revalidación para la permanencia.

En el último partido disputado, da la casualidad que también se enfrentaron a Alianza Atlético de Sullana, pero en la Fecha 8, pues la fecha 9 no tuvo actividad por la suspensión del partido frente a Universitario. Frente a los ‘churres’ lograron encontrar una victoria por un 1-0 a pesar de jugar con el calor como factor en contra.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Juan Pablo II?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Juan Pablo II está programado para este domingo 21 de septiembre desde la 3:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; y en España a las 9:15 p.m.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Juan Pablo II?

El partido entre Sporting Cristal vs. Juan Pablo II se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, con la transmisión exclusiva de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde jugarán Sporting Cristal vs. Juan Pablo II?

