Sporting Cristal vs. Los Chankas se enfrentan este domingo 26 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo, en un compromiso correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido está programado para las 11:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido en vivo por L1 MAX, en un duelo clave para los celestes en su objetivo de llegar a los play-offs para definir puestos de Copa Libertadores, y también para los de Andahuaylas, que todavía tienen chances de alcanzar los puestos de Copa Sudamericana.

Sporting Cristal viene de caer 1-0 ante Universitario de Deportes a mitad de semana y quedar sin chances en el Torneo Clausura. De paso, prácticamente dejarle servido el campeonato a los cremas. En ese sentido, la mira de los rimenses está puesta en pelear por el boleto a Perú 2 para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Es decir, si el campeonato acabara hoy, los celestes están obligados a mantener su cuarto lugar en el Acumulado y así jugar unas semifinales con Cusco FC para luego jugar una definición ante Alianza Lima, también de ida y vuelta, para lograr el principal objetivo que tienen los dirigidos por Paulo Autuori. Para ello, es imprescindible que sumen los tres puntos ante Los Chankas.

Los celestes tienen la incertidumbre de saber si contarán o no con el delantero brasileño Felipe Vizeu, quien se lesionó en el calentamiento ante Universitario y su lugar fue reemplazado por Irven Ávila. Si no ocurre nada extraño, el ‘Cholito’ repetirá su lugar en el once titular ante los de Andahuaylas en busca de reencontrarse con la victoria.

Los Chankas, por su parte, derrotaron en la última jornada 1-0 a Juan Pablo II con gol del argentino Pablo Bueno y siguen en la pelea por el cupo a la Copa Sudamericana. En lo que va del Torneo Clausura, los ‘guerreros’ no han empatado: suman seis triunfos y seis empates en 12 jornadas, y hace buen rato se libraron del descenso.

Suman 41 puntos en el Acumulado y se ubican a cuatro de Sport Huancayo, que actualmente figura en el último puesto de clasificación a Copa Sudamericana, aunque con dos partidos menos. Luego de este compromiso, jugarán dos partidos consecutivos en casa que le pueden permitir soñar con ese objetivo: ante Ayacucho FC y Alianza Lima.

En cuanto a las ausencias, el arquero Franco Saravia y el volante Christian Velarde no serán considerados por el DT Walter Paolella por lesión. Bajo los tres palos se mantendrá Willy Diaz, y en ataque su jugador más peligroso será el argentino Franco Torres, quien suma cinco goles y tres asistencias en esta Liga 1.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Los Chankas?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Los Chankas está programado para este domingo 26 de octubre desde la 11:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.; y en España a las 6:00 p.m.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Los Chankas?

Sporting Cristal vs. Los Chankas se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs Los Chankas?

