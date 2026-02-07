Sporting Cristal tendrá una dura prueba ante FBC Melgar, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Tras su empate en Cusco 1-1 ante Deportivo Garcilaso en el inicio del campeonato, los celestes jugarán su primer partido oficial de la temporada en el Estadio Alberto Gallardo con su gente.

En frente tendrán como rival a un siempre complicado club rojinero, bajo la dirección técnica de Juan Reynoso. Los de Arequipa se estrenaron con triunfo por 2-0 sobre Cienciano en el denominado ‘Clásico del Sur’.

Se espera una importante cantidad de público, pues a varios días del encuentro la dirigencia celeste informó que se había agotado la tribuna popular del recinto bajopontino. Además, quienes adquieran un boleto para este partido, tendrán una venta preferencial para el choque de la cuarta fecha ante Universitario.

Cristal, pese a la altura, fue siempre un equipo que propuso y nunca se replegó, pese a las condiciones climáticas, por lo que se espera un equipo bastante ofensivo, con sus refuerzos extranjeros que van por las bandas.

Además, también estará bajo la lupa el delantero brasileño Felipe Vizeu, quien cuenta con la confianza y aprobación de Paulo Autuori, pero que ha sido criticado por su poca cuota goleadora en lo que va en su permanencia en el Rímac.

Sporting Cristal llega a este partido después de empatar por 1-1 con Deportivo Garcilaso. (Foto: Sporting Cristal)

Cabe mencionar que mientras Sporting Cristal espera por conocer a su rival en la segunda fase de la Copa Libertadores, Melgar jugará la próxima edición de la Copa Sudamericana.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Melgar?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Melgar?

Este encuentro entre Sporting Cristal vs. Melgar se disputará este domingo 8 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo. El partido está programado para iniciar a la 11:00 a.m., hora peruana, luego de la presentación oficial del plantel celeste. Se espera una importante cantidad de hinchas de ambos clubes.

