Descentralizado
Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX (DIRECTV)
Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, desde las 8:00 p.m. en el Estadio Monumental de la UNSA. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV, DGO y Movistar TV).
NO TE PIERDAS
Contenido de Mag.
No te pierdas
Fútbol internacional
¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Melgar?
En cuanto a la transmisión del Sporting Cristal vs. Melgar, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.