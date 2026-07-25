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Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX (DIRECTV)

Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, desde las 8:00 p.m. en el Estadio Monumental de la UNSA. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV, DGO y Movistar TV).

Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentan por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. (Diseño: Depor)
Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentan por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Melgar?

En cuanto a la transmisión del Sporting Cristal vs. Melgar, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Melgar?

Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentan este sábado 25 de julio por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

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Melgar llega a este partido luego de vencer por 3-1 a Cienciano, por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Sporting Cristal llega a este partido luego de empatar sin goles con RB Bragantino, por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026.

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El Estadio Monumental de la UNSA será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal vs. Melgar.

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Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentan por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. Melgar.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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