Una nueva historia comenzará este viernes 24 de julio con el inicio de la fecha 2 de la Liga 1 2026, donde el fútbol peruano seguirá su curso para descubrir al ganador del Torneo Clausura. Para eso Universitario se enfrentará a Cusco FC en el Monumental con el regreso de dos piezas que formaron parte del plantel en la primera mitad de año, Sporting Cristal tendrá un duelo de infarto con Melgar en Arequipa y Alianza Lima también tendrá la dificultad de jugar con la altura de Cutervo frente a Comerciantes Unidos.

La acción de viernes comenzará a las 3:00 p.m. en el calor del Campeones del 36, donde Alianza Atlético recibirá a Los Chankas en un duelo directo por afianzarse en la zona media. Más tarde, a las 8:30 p.m., el Estadio Monumental U Marathon será el escenario del choque estelar entre Universitario de Deportes y Cusco FC, donde los cremas buscarán hacer respetar la casa frente a un cuadro cusqueño siempre peligroso.

El sábado 25 de julio la jornada madrugará con un cambio de programación de último minuto: Sport Boys chocará ante ADT en el Miguel Grau a las 10:30 a.m., abriendo la cartelera sabatina en el Callao. La programación continuará a la 1:00 p.m. con el duelo entre Sport Huancayo y Atlético Grau en el IPD Huancayo, seguido por el enfrentamiento entre Juan Pablo II y Cienciano a las 3:15 p.m. en el C. D. Juan Pablo II.

El plato fuerte del sábado se vivirá bajo el cielo arequipeño a las 8:00 p.m. en el Monumental de la UNSA, cuando FBC Melgar reciba a Sporting Cristal. Un auténtico clásico moderno que paralizará al país, midiendo a dos serios candidatos al título en un examen de altísima exigencia táctica e intensidad en la altura.

Para el domingo 26 de julio, la jornada dominical romperá fuegos a la 1:00 p.m. en el Héroes de San Ramón con el choque entre UTC y CD Moquegua. Posteriormente, a las 3:30 p.m., Alianza Lima sostendrá una dura visita frente a Comerciantes Unidos en el Juan Maldonado Gamarra, con la consigna de traerse los tres puntos a la capital para seguir prendido en los puestos de vanguardia.

Finalmente, el telón de esta fecha 2 se cerrará a las 7:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, cuando Deportivo Garcilaso rivalice ante FC Cajamarca. Nueve partidos electrizantes que comenzarán a marcar el rumbo de los equipos en este Torneo Clausura donde nadie tiene margen de error.

Partidos de la fecha 1 del Torneo Clausura:

Fecha Hora Partido Estadio 24/07 3:00 p.m. Alianza Atlético vs. Los Chankas Campeones del 36 24/07 8:30 p.m. Universitario vs. Cusco FC Estadio Monumental 25/07 10:30 a.m. Sport Boys vs. ADT Miguel Grau 25/07 1:00 p.m. Sport Huancayo vs. Atlético Grau IPD Huancayo 25/07 3:15 p.m. Juan Pablo II vs. Cienciano Juan Pablo II 25/07 8:00 p.m. Melgar vs. Sporting Cristal Monumental UNSA 26/07 1:00 p.m. UTC vs. CD Moquegua Héroes de San Ramón 26/07 3:30 p.m. Com. Unidos vs. Alianza Lima Juan Maldonado G. 26/07 7:00 p.m. Dep. Garcliaso vs. FC Cajamarca Inca Garcilaso de la Vega

Tabla de la Fecha 2 del Torneo Clausura:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Cusco FC 1 1 0 0 4 1 3 3 2 Melgar 1 1 0 0 3 1 2 3 3 Atlético Grau 1 1 0 0 3 1 2 3 4 Universitario 1 1 0 0 2 1 1 3 5 Alianza Lima 1 1 0 0 2 1 1 3 6 Los Chankas 1 1 0 0 1 0 1 3 7 Sporting Cristal 1 0 1 0 1 0 1 3 8 CD Moquegua 1 0 1 0 2 2 0 1 9 Comerciantes Unidos 1 0 1 0 2 2 0 1 10 FC Cajamarca 1 0 1 0 2 2 0 1 11 Juan Pablo II 1 0 1 0 2 2 0 1 12 Sport Huancayo 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 ADT 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Deportivo Garcilaso 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Sport Boys 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Cienciano 1 0 0 1 1 3 -2 0 17 UTC 1 0 0 1 1 3 -2 0 18 Alianza Atlético 1 0 0 1 1 4 -3 0

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 18 13 4 1 32 9 23 43 2 Los Chankas 18 11 4 3 26 21 5 37 3 Cienciano 18 10 3 5 35 25 10 33 4 Universitario 18 9 5 4 26 16 10 32 5 Melgar 18 9 4 5 32 21 11 31 6 Cusco FC 18 9 3 6 25 25 0 30 7 Deportivo Garcilaso 18 7 5 6 21 19 2 26 8 Sporting Cristal 18 6 4 8 29 30 -1 22 9 Comerciantes Unidos 18 5 7 6 20 22 -2 22 10 Alianza Atlético 18 5 6 7 21 22 -1 21 11 ADT*** 18 5 5 8 23 23 0 19 12 Atlético Grau 18 5 4 9 15 19 -4 19 13 Sport Boys** 18 5 5 8 15 20 -5 18 14 CD Moquegua 18 5 4 9 19 26 -3 19 15 FC Cajamarca**** 18 4 6 8 25 30 -5 17 16 Juan Pablo II 18 4 5 9 24 42 -18 17 17 Sport Huancayo 18 4 4 10 22 33 -11 16 18 UTC* 18 4 6 8 22 29 -7 13

* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°14 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

* Le dedujeron tres puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°15 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

** Le dedujeron dos puntos a Sport Boys, de acuerdo a la Resolución N.º 082-CL-LFPPP-2026.

*** Le dedujeron un punto a ADT, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 080-CL-LFPP-2026.

**** Le dedujeron un punto a FC Cajamarca, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 081-CL-LFPP-2026.

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