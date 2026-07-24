A un día de enfrentar a Sporting Cristal por el Torneo Clausura, el técnico de Melgar, Miguel Rondelli, dejó en claro que su equipo mantendrá la misma identidad de juego sin importar el rival. Además, explicó la situación de Jhonny Vidales y Jefferson Cáceres, y actualizó el estado físico de Horacio Orzán.

Consultado sobre la posibilidad de que Vidales y Cáceres sean titulares ante el cuadro celeste, Rondelli aseguró que las decisiones no pasan por el adversario, sino por el momento futbolístico de cada jugador.

“Nosotros no hacemos cambios dependiendo del rival. Hacemos cambios de acuerdo a cómo vemos al equipo y buscando siempre lo mejor para el equipo, no por el rival”, afirmó el estratega rojinegro.

El entrenador también explicó que, en el fútbol actual, ya no existe una diferencia marcada entre titulares y suplentes, pues considera que quienes ingresan durante el partido pueden tener incluso un rol más determinante en el resultado.

“Tenemos que empezar a hablar de jugadores que abren el partido y jugadores que cierran el partido. A veces gana mucho más el que cierra que el que abre. Jhonny entró e hizo el gol que definió el partido, Jefferson ingresó e hizo el gol que nos dio la ventaja”, sostuvo.

Por otro lado, Rondelli confirmó que Horacio Orzán será la única ausencia para enfrentar a Sporting Cristal. El volante continúa recuperándose de su lesión y el cuerpo técnico no tiene intención de acelerar su regreso.

“El único jugador hoy por hoy que está lesionado es Horacio. La idea es no apurarlo. Esperamos que para la cuarta o quinta fecha ya esté en condiciones y después dependerá de mí decidir cuándo volverá a jugar”, explicó.

Finalmente, el DT argentino analizó lo que espera del compromiso ante Sporting Cristal y consideró que el dominio del balón será determinante para inclinar la balanza a favor de cualquiera de los dos equipos.

“Esperamos un partido en el que ambos intentarán imponer su estilo a través de la posesión del balón. Nuestra intención será que el rival no se sienta cómodo y eso pasa por quitarle la pelota. Más allá de las estadísticas, lo importante será cuál de los dos consiga imponer su idea de juego”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR