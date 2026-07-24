Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentan este sábado 25 de julio, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Monumental de la UNSS. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El conjunto arequipeño, bajo la dirección técnica del argentino Miguel Rondelli, se presenta ante su público con la moral en lo más alto. El “Dominó” viene de firmar una de las victorias más contundentes de la primera fecha, imponiéndose con mucha jerarquía por 3-1 ante Cienciano en el clásico disputado en la altura del Cusco. Las anotaciones de Nicolás Quagliata, Jefferson Cáceres y Johnny Vidales evidenciaron el poderío ofensivo y la profundidad del banquillo rojinegro.

Por el lado de la visita, Sporting Cristal pisa territorio mistiano con la misión de sumar en una plaza que históricamente siempre le ha exigido al máximo. La escuadra bajopontina, liderada estratégicamente por Roberto Mosquera, logró superar su debut como local tras vencer por un ajustado 1-0 a Deportivo Garcilaso. La victoria celeste se destrabó gracias a la impecable ejecución de un tiro libre por parte de Martín Távara, demostrando que la pelota parada es una de sus armas más letales.

Desde la pizarra, se anticipa un encuentro de altísima intensidad donde la batalla por la tenencia en el mediocampo será absolutamente decisiva. Melgar buscará aprovechar su adaptación geográfica para asfixiar la salida rimense, apretando arriba y utilizando transiciones directas por las bandas. Cristal, por el contrario, intentará monopolizar la posesión del esférico para restarle vértigo al partido, empleando el buen pie de sus volantes para desgastar al bloque local y encontrar huecos a espaldas de la defensa.

El factor de la localía jugará un papel fundamental en este compromiso. FBC Melgar sabe perfectamente que no dejar escapar puntos en el Monumental de la UNSA es un requisito innegociable si pretende adueñarse del Torneo Clausura y forzar las definiciones a fin de año. Por su parte, los dirigidos por Mosquera entienden que robar puntos en Arequipa representaría un golpe de autoridad inmediato en el campeonato, revalidando sus credenciales frente a los demás rivales directos.

Con dos planteles diseñados para priorizar el arco de enfrente, el pronóstico es de carácter reservado, pero garantiza fútbol dinámico y muchas emociones. Ambos equipos saben que tropezar en un torneo tan corto te condena rápidamente a correr desde atrás, por lo que saldrán a dejarlo todo desde el minuto uno. La mesa está servida para que el balón ruede en Arequipa y nos regale el primer gran partidazo de esta segunda mitad del año.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Melgar?

Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentan este sábado 25 de julio por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Melgar?

En cuanto a la transmisión del Sporting Cristal vs. Melgar, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR