Producto de la crisis política, el partido de Sporting Cristal vs. Universitario tuvo que ser reprogramado. Las acciones, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, se desarrollarán el próximo jueves 23 de octubre y, desde tienda crema, no tomaron la noticia de la mejor manera porque tendrán que afrontar una seguidilla de partido. Jorge Fossati fue el primero en mostrar su molestia. Días después, Álvaro Barco -director deportivo del club- también reveló que existe incomodidad; sin embargo, resaltó las cualidades del equipo para este tipo de situaciones.

En primera instancia, el partido se iba a jugar el día 15 de octubre; sin embargo, trasladarlo al jueves 23 implicará una seguidilla de partidos para Universitario: jugarán lunes 20 ante Ayacucho FC, tres días después antes los celestes y el domingo 26 irán a Tarma para medirse contra ADT.

En diálogo con Colectivo World, Barco manifestó: “No era lo ideal (jugar 3 duelos en una semana), pero la ‘U’ está para poder afrontar lo que venga. Este último envión lo hemos tomado de la mejor manera, tenemos a todo el equipo listo, no hay ningún lesionado. Está todo preparado para el lunes, todos estamos comprometidos”.

Si bien Álvaro se incorporó a mitad de temporada a Universitario, rápidamente se adaptó a la dinámica de la institución. Identificado también con los cremas, describió como vienen entrenando los jugadores y cuáles son los puentes fuertes para afrontar estas situaciones.

“Veo entrenar a diario y estoy muy tranquilo de lo que puede dar este equipo en este momento del torneo. La ‘U’ siempre se ha caracterizado que en las últimas etapas de los campeonatos, ha predominado, los jugadores tienen oficio y experiencia”, contó.

Álvaro Barco. (Foto: GEC)

En esa misma línea, Jorge Fossati, DT del equipo, habló sobre la situación del partido contra Sporting Cristal. El estratega uruguayo recordó cuando el calendario también determinó una seguidilla, en medio de su participación de Copa Libertadores.

“No nos gusta la programación, a pesar de que hay razones que exceden a la propia Federación, la Liga o a los clubes relacionados, pero le das vuelta y el que queda en desventaja es Universitario, como nos pasó en la sexta y séptima fecha”, declaró después de un entrenamiento.

Además, agregó: “Ahora jugaremos el jueves con Cristal, cuando jugamos el lunes y el rival juega el domingo; y luego jugamos el domingo a las 3 p. m., dos días y medio después, con un viaje de por medio”.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Universitario está programado para el jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del viernes 24.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Universitario?

El choque entre Sporting Cristal vs. Universitario se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR