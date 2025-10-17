No cabe duda que llegar a Inglaterra significó un impulso para Oliver Sonne. El futbolista peruano-danés dejó el Silkeborg de Dinamarca para ir al Burnley que, en aquel entonces, jugaba en Premiership. Producto de una buena campaña, lograron el ascenso y el lateral pudo quedarse para jugar la Premier League. Si bien no cuenta con la continuidad esperada, estar en una de las ligas más competitivas permitió un nuevo registro: el más caro del Perú en el mundo.

De acuerdo al portal Transfermarkt, Oliver Sonne elevó su valor a 4 millones de euros en el mes de octubre de 2025. Previamente, estuvo tasado en 2,7 millones; sin embargo, su presencia en la Premier League parece haber influido en este cambio. De esta manera, es el peruano más caro, superando a Marcos López que quedó en segundo lugar con un costo de 2,5 millones, misma cantidad para Piero Quispe.

El top 5 de peruanos lo completan Renato Tapia, actualmente jugador de Al Wasl FC de Emiratos Árabes Unidos (llegó tras terminar contrato con Celta de LaLiga), y Erick Noriega, fichado por Gremio, con el valor de 2 millones de euros.

En lo que respecta al presente de Oliver Sonne, ha participado de 5 partidos oficiales en la temporada 2025/2026. Tres de ellos fueron en la Premier League, teniendo en cuenta que inició el presente ciclo como titular. Además, jugó dos duelos de Carabao Cup, marcando un gol.

Oliver Sonne ascendió a la Premier League con Burnley. (Foto: Difusión)

Sonne buscará ganar más minutos con Burnley en la Premier League y prueba de ello fue su no convocatoria a la Selección Peruana en la última fecha FIFA. Oliver decidió quedarse en Inglaterra para continuar los entrenamientos en el club y quedar apto para la actividad.

Oliver Sonne será papá

Cabe resaltar que esta noticia del incremento de valor llega también en un momento grato para el futbolista porque será papá por primera vez. A través de su cuenta oficial de Instagram, Sonne y su pareja, Isabella Taulund, anunciaron que esperan a su primer hijo.

En una serie de fotografías cargadas de ternura, la pareja mostró una ecografía y las primeras imágenes del embarazo, acompañadas del mensaje “Nuevo en la tripulación”, una frase que simboliza el comienzo de una nueva aventura juntos.

El futbolista de 24 años, que ha cautivado tanto por su talento en el campo como por su carisma fuera de él, recibió una ola de felicitaciones de fanáticos, compañeros de equipo y seguidores peruanos. Su publicación rápidamente acumuló miles de reacciones, consolidando una vez más el vínculo especial que mantiene con el público nacional desde su llegada a la ‘Bicolor’.

Oliver Sonne compartió junto a su novia la noticia de que será papá primerizo. (Foto: @oliiversonne)

