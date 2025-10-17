El duelo de Sporting Cristal vs. Universitario fue reprogramado, producto de la crisis política en el Perú, y desde la Liga 1 decidieron pasarlo para el jueves 23 de octubre. El partido, válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, podría decidir el futuro de ambas escuadras. Desde tienda celeste, Julio César Uribe -director general de fútbol- habló sobre la rigurosidad de lo que se viene, sumado a la posibilidad de albergar dos hinchadas en el estadio Nacional. Además, respondió a los comentarios de Franco Velazco -administrador de Universitario- sobre el Alberto Gallardo.

En primera instancia, Julio César Uribe se refirió a la reprogramación del partido. Hay una coyuntura política bastante convulsionada. “Nosotros tenemos que entender la dificultad social que vivimos y tratar de no incendiar lugares a los que les encanta vivir en paz. En ese sentido, la fecha ha sido establecida y trataremos de ejecutar el partido como corresponde para quedarse con los tres puntos”, dijo en RPP.

En esa misma línea, el ex futbolista contó que no se contempló la posibilidad de jugar sin la presencia de público. Además, buscarán un buen resultado este fin de semana (ante Deportivo Garcilaso en Cusco) para llegar en las mejores condiciones y hacerle frente al candidato al título.

“No se ha contemplado. Queremos que el estadio, después de un buen resultado en el Cusco, nos permita la coyuntura de llegar con tres puntos a jugar este encuentro con la U y ver todo el estadio vestido de celeste. Es lo que más quisiéramos y lo vamos a intentar en lo que corresponde desde nuestras responsabilidades”, manifestó.

El director general de fútbol de Sporting Cristal reveló que, desde tienda celeste, están evaluando la posibilidad de jugar con doble hinchada. Sin embargo, esta decisión también dependerá del resultado que obtengan en el partido de la fecha 15 ante Deportivo Garcilaso en Cusco.

“El lunes se va a tomar la decisión final. Esperamos y estamos invitando a nuestros hinchas. Tenemos muchas esperanzas y estamos entregados al partido del domingo para que la respuesta se consecuencia de este triunfo. Uno no quiere hacer divisiones, si no que la hinchada de la U esté presente en un sector que le corresponde, pero con respeto y sin confrontación”, puntualizó.

Sporting Cristal vs. Universitario será reprogramado. (Foto: Liga 1)

La respuesta a Franco Velazco

En los últimos días, Franco Velazco -administrador de Universitario de Deportes- habló sobre la reprogramación del partido y señaló que uno de los puntos que no permitió aplazar más la fecha fue la no disponibilidad del estadio Nacional y también que el estadio Alberto Gallardo (donde es local Sporting Cristal) no está apto para recibir este tipo de partidos.

Velazco mencionó: “Estamos hablando de un club importante, pero desafortunadamente tienen arrendado el Estadio Municipal de San Martín de Porres, y la mitad del campo está sobre el agua. Eso es algo que debe cambiar en el sistema deportivo peruano”.

La respuesta de Uribe fue la siguiente: “La considero una falta de respeto. Cristal nunca quiere ser parte de conflictos, si no de soluciones. En ese sentido, en una coyuntura tan convulsionada, deberíamos usar un poco más la inteligencia, si es que la tenemos, para respetar la realidad de los que compiten en un campeonato donde todo le mundo lo califica como malo. Hay que hacer cosas buenas para darle valor, pero no hemos aprendido nada”.

