Ya pasaron varias horas del empate por 2-2 entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, válido por la fecha 4 del Torneo Apertura, pero todavía se sigue hablando sobre un hecho en particular y que en su momento pasó desapercibido al no tratarse de un hecho estrictamente futbolístico: hubo cámaras y micrófonos cerca del banquillo de la ‘U’. ¿Qué pasó y por qué el cuadro rimense colocó esta tecnología en la zona del equipo visitante?

Este hecho ha generado mucha polémica en redes sociales, ya que algunos hinchas de Universitario exigen una sanción para Sporting Cristal al considerar esta decisión como un acto antideportivo. En ese sentido, en la emisión del último programa de Al Límite explicaron la razón detrás de esta medida.

Según señalaron en el citado espacio televisivo, la institución bajopontina colocó esas cámaras y micrófonos como parte de un protocolo especial para detectar posibles actos de racismo o discriminación desde las tribunas, a raíz de lo sucedido en la temporada pasada en un encuentro frente a Cusco FC, donde el preparador de arqueros de dicho club, Juan René Esterilla, recibió insultos raciales desde la tribuna occidente.

Sporting Cristal consiguió el 2-2 ante Universitario en los minutos finales del partido. (Foto: Liga 1)

En Al Límite explicaron que esta no es la primera vez que Sporting Cristal coloca micrófonos y cámaras en la zona técnica del cuadro visitante, ya que también lo hicieron en la fecha 2 frente a Melgar. Un detalle no menor es que estos artefactos también estuvieron colocados en el área de la institución celeste.

“Tengo la información que Sporting Cristal, si ya no se comunicó, está por comunicarse con Universitario para decirle que estos micrófonos también los colocaron en el partido contra Melgar”, señaló el periodista Kevin Pacheco.

“Según indican desde la dirigencia, tienen un protocolo para identificar situaciones de racismo. Cristal el año pasado fue sancionado por eso, y no solamente tiene micrófonos, sino también cámaras, y que por esa situación finalmente colocó los micrófonos ante una situación de racismo o violencia”, precisó el citado periodista.

No obstante, en Universitario no están nada contentos con lo sucedido y ya están analizando tomar acciones contra Sporting Cristal, según reveló el periodista Gustavo Peralta. “La ‘U’ considera que esto es un acto antideportivo e incluso el oficial de seguridad del club ya está en contacto con la policía para ver que se puede hacer al respecto”, informó. Al cierre de esta nota, ningún club se pronunció al respecto.

Sporting Cristal activó un protocolo ante Universitario para hacerle frente a posibles actos racistas desde las tribunas. (Foto: GEC)

