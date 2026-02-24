Sporting Cristal cerró el fin de semana rescatando un empate por 2-2 ante Universitario de Deportes, que por el contexto y el 2-0 en contra tras un primer tiempo desastroso, no termina siendo un resultado del todo malo. Sin embargo, está claro que el equipo de Paulo Autuori todavía no es un equipo consistente y equilibrado, algo que tendrá corregir este martes si quiere eliminar a 2 de Mayo y clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, conversó con Fútbol Como Cancha y dio su opinión sobre lo ocurrido hace unos días en el Estadio Alberto Gallardo. Según su análisis, cuentan con un plantel joven y con margen de mejora, por lo que está seguro que van a repuntar en la Liga 1, donde marchan sextos con cinco puntos en cuatro partidos.

“Van recién cuatro fechas, estoy seguro que vamos a remontar esto. Este es un plantel con chicos jóvenes y jugadores de experiencia, muchos criticaban a Yotún y uno no se olvida de jugar, lo puso en manifiesto el otro día”, declaró en el programa de RPP Noticias.

Gustavo Zevallos es director deportivo de Sporting Cristal desde finales del 2024. (Foto: Sporting Cristal)

Al ser consultado sobre los micrófonos que fueron colocados cerca del comando técnico de Universitario, generando varios comentarios especulativos acerca de una presunta acción antideportiva, Zevallos reveló que ya tuvo una charla con Álvaro Barco, director deportivo de los cremas, a quien le explicó la situación.

“Hablé con Álvaro Barco y le expliqué de qué se trataba, aquí no hay nada que ocultar ni de qué preocuparse, fue un tema preventivo para evitar que nos cerraran el estadio nuevamente y netamente de seguridad”, sostuvo.

Vale señalar que la institución bajopontina colocó esas cámaras y micrófonos como parte de un protocolo especial para detectar posibles actos de racismo o discriminación desde las tribunas, a raíz de lo sucedido en el 2025 en un encuentro frente a Cusco FC, donde el preparador de arqueros de dicho club, Juan René Esterilla, recibió insultos raciales desde la tribuna occidente.

Por otro lado, Gustavo Zevallos afirmó que Sporting Cristal tiene el plantel suficiente para competir en dos frentes. “Nosotros estamos enfocados en avanzar tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, creo que tenemos con qué y vamos a salir con lo mejor que tengamos. Con el apoyo de la gente estoy seguro que vamos a tener un lindo martes”, agregó.

Sporting Cristal y 2 de Mayo igualaron por 2-2 en el partido de ida en Paraguay. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

El encuentro de vuelta entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se disputará hoy martes 24 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el Estadio Miguel Grau. En Paraguay el duelo se jugará a las 9:30 p.m., al igual que en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. En España iniciará a la 1:30 a.m. del miércoles 25.

¿Qué canales transmiten el Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR