Sporting Cristal respira aliviado en la previa de uno de los duelos más importantes del año. A solo horas del enfrentamiento ante Universitario de Deportes, el equipo dirigido por Paulo Autuori recibió buenas noticias desde el comando técnico y médico: Luis Abram y Miguel Araujo, dos de los pilares defensivos del cuadro celeste, volvieron a entrenar con normalidad y estarían aptos para ser titulares este jueves en el Estadio Nacional. En un partido que puede definir las aspiraciones rimenses en el Torneo Clausura 2025.

La cita entre Sporting Cristal y Universitario promete ser vibrante. Los ‘celestes’ llegan con la obligación de ganar para seguir con vida en la lucha por el título, mientras que los cremas buscan un triunfo que los acerque al tricampeonato nacional. En ese contexto, contar con una defensa sólida se vuelve fundamental para el equipo bajopontino, que había sufrido en los últimos encuentros por las ausencias de sus zagueros titulares.

Durante la semana, la incertidumbre se centró en el estado físico de Luis Abram, quien arrastraba una molestia muscular desde la victoria ante Deportivo Garcilaso en Cusco. El defensor fue sometido a evaluaciones médicas y, según informó el periodista Jean Martín Dueñas, “hoy Luis Abram entrenó sin problemas. Será titular ante Universitario”. Con ello, se confirma que el zaguero volverá a liderar la defensa junto a su compañero y compatriota Miguel Araujo.

Por su parte, Miguel Araujo también superó las dolencias que lo mantuvieron alejado de los entrenamientos en jornadas anteriores. El defensor de la selección peruana completó la sesión de entrenamientos sin inconvenientes y quedó listo para integrar el once titular. Su experiencia y comunicación con Abram serán determinantes ante el potente ataque crema, que buscará imponer condiciones desde los primeros minutos.

En tienda celeste también se mantiene la expectativa por el regreso del brasileño Gustavo Cazonatti, quien volvió a entrenar con normalidad tras varias semanas fuera. Si bien no se ha confirmado su titularidad, su presencia en la convocatoria podría ser otra buena noticia para Autuori. “Otro paso dado. Poco a poco volviendo a hacer lo que más me gusta”, escribió el mediocampista en sus redes sociales, reflejando su entusiasmo por volver.

Con el regreso de Abram y Araujo, Sporting Cristal recupera el orden y liderazgo en el fondo, dos cualidades que serán clave ante un rival que no perdona errores. En la Florida hay optimismo: el equipo llega completo, motivado y listo para dar pelea en un encuentro que puede marcar el rumbo del Clausura 2025.

Nota en desarrollo

