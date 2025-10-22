El último fin de semana, Orlando City cayó 4-2 ante Toronto y se quedó con las ganas de escalar posiciones en la MLS, aunque se mantiene en puestos de play-offs. Mas allá del resultado, fue un partido especial para Pedro Gallese, el ‘1′ del cuadro morado. El peruano fue homenajeado por el club al que defiende desde 2020 y donde es referente y capitán: cumplió 200 partidos en los ‘leones’. Horas después, recibió otra buena noticia: su atajada a Luis Suárez, en un duelo ante Inter Miami, fue nominada a la mejor del año en la MLS.

Fue en agosto, por la fecha 18. El ‘Pistolero’ tomó la pelota en la mitad de la cancha y vio adelantado al ‘Pulpo’. Entonces, probó con un tiro de larga distancia con dirección al arco, y el peruano en una rápida reacción pudo retroceder lo necesario y mandar el balón al tiro de esquina. Una atajada clave en aquel momento, pues sirvió para que Orlando City no pase apuros y gane 4-1 a Inter Miami.

Son 16 candidatos a mejor tapada del año en la MLS, siendo el ‘Pulpo’ el único sudamericano además del brasileño Rafael Cabral (Real Salt Lake). La de Pedro Gallese compite, entre otras, a las realizadas por el suizo Roman Bürki (St. Louis City), el canadiense Maxime Crépeau (Portland Timbers), el estadounidense John Pulskamp (Sporting Kansas City) –quien tiene doble atajada– y el seleccionado norteamericano Zack Steffen (Colorado Rapids).

Una distinción que podría ser la última de Pedro Gallese en Orlando City y posiblemente en la MLS. A fin de año culmina su contrato con los ‘leones’ y todavía no se ha sentado a conversar con la directiva orlandesa para una eventual renovación. Con 35 años, el arquero de la Selección Peruana también podría evaluar un regreso a la Liga 1, siendo Alianza Lima uno de los equipos más interesados.

Pedro Gallese cumplió 200 partidos con Orlando City el último fin de semana. (Foto: Orlando City)

¿Cómo votar por la atajada de Pedro Gallese?

Para votar por la atajada de Pedro Gallese a Luis Suárez como la mejor del año, debes ingresar a la web de la MLS y entrar a este link (https://es.mlssoccer.com/noticias/vota-ahora-atajada-del-ano-2025-en-mls) donde te aparecerán los 16 candidatos a la tapada del año. Ahí debes darle click al nombre de Pedro Gallese para registrar tu voto. No es necesario registrarse en la mencionada web.

Ojo, las votaciones se abrieron el último lunes 20 y cerrarán el viernes 24, cuando la MLS procesará todos los votos emitidos hasta ese momento. Luego de ello, a través de sus redes sociales anunciarán al ganador y se comunicarán con el club para entregarle al premio, posiblemente en la previa del próximo partido que juegue.

“Ya puedes elegir a la Atajada del Año 2025 en MLS. El período de votación estará abierto entre el lunes 20 de octubre y el viernes 24 de octubre. ¿Cuál fue la mejor parada de este año?“, se lee en la descripción del portal de votación. Es hora de votar por el ‘Pulpo’.

Pedro Gallese tiene contrato hasta fin de año con Orlando City. (Foto: MLS)

