Cuando todo iba quedando listo para el partido de Sporting Cristal vs. Universitario en el estadio Nacional, situaciones extradeportivas obligaron a la reprogramación. Debido a la crisis política que atraviesa el país, desde la Liga 1 decidieron cambiar la fecha de este duelo. Las acciones se iban a disputar este miércoles 15 de octubre, pero el encuentro tampoco recibió garantías de seguridad para su desarrollo.

De acuerdo a información de RPP, el duelo de Sporting Cristal vs. Universitario ya no se jugará el 15 de octubre. La idea es pasarlo a la próxima semana, contando con mayores medidas de seguridad en los alrededores del estadio Nacional. Todo esto se debe a la crisis política que vive el Perú por el cambio de mando presidencial.

Además, según información de Gustavo Peralta, el próximo lunes habrá una reunión entre autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Liga 1 para definir la nueva fecha en la que se disputará el encuentro del Torneo Clausura. En este diálogo también serán incluidos los dos clubes implicado en la situación.

Para el día 15 de octubre, distintos gremios han convocado una movilización masiva y ello hará que los efectivos policiales estén distribuidos en distintos puntos. Por esta razón, no se podrá dar prioridad al partido de la Liga 1 que reúne a dos equipos con hinchadas de Lima. Aunque solo iba a jugar con hinchada de Cristal, las garantías no fueron dadas.

Cabe resaltar que el duelo iba a ser arbitrado por Bruno Pérez, quien fue designado por la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). A su vez, se confirmó a José Castillo (FIFA) como primer asistente, a Leonar Soto (FIFA) como segundo asistente y a Junior Rivera como cuarto árbitro. En tanto, Augusto Menéndez se iba a hacer cargo del VAR.

Por lo pronto, no hay un pronunciamiento oficial por parte de ambas escuadras ni de la organización de Liga 1. En lo que va del desarrollo del Torneo Clausura, Universitario es el actual líder con 30 puntos, 8 unidades de ventaja sobre Cusco FC. Los celestes también se podrían meter a la pelea, aunque están a 11.

