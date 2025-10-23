Con un panorama distinto en la tabla de posiciones, este encuentro entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes podría ponerle suspenso a la definición por el Torneo Clausura, considerando que los cremas están cada vez más cerca del tricampeonato: de ganar, tendrán la mesa servida para dar la vuelta olímpica en Tarma si derrotan a ADT. En ese sentido, en la interna del cuadro rimense el único objetivo es quedarse con los tres puntos en el Estadio Nacional y evitar el festejo de los de Ate.

Así pues, durante la noche del último miércoles, la hinchada celeste realizó un banderazo en los exteriores de La Florida, con la finalidad de alentar al plantel de cara a este trascendental compromiso y llevarles de optimismo a horas del pitazo inicial. Con la presencia de todos los futbolistas, hubo uno que tomó la palabra: Yoshimar Yotún.

Como capitán y referente del club, el mediocampista aseguró que darán todo por quedarse con el triunfo y dejó un contundente mensaje para todo el pueblo cervecero. “Estamos conscientes que lo vamos a ganar y que vamos a dejar el alma en la cancha, porque es lo que representa esta historia y este club. Así que vamos a dejar la vida y la victoria se va a quedar aquí”, sostuvo.

Yoshimar Yotún ha disputado ocho partidos en la Liga 1 2025. (Foto: Sporting Cristal)

Yotún, quien volvió a los terrenos de juego a mediados de año tras superar su grave lesión en la rodilla, se perfila como titular para este choque en el Nacional. Si bien Paulo Autuori aún no lo define, su presencia buscaría darle jerarquía al mediocampo y pase limpio para la salida del equipo.

En cuanto a otros detalles de la formación titular, se supo que Luis Abram se recuperó de las molestias que lo sacaron del último triunfo sobre Deportivo Garcilaso y quedó a disposición del comando técnico de Autuori. Con el ‘Profeta’ al 100 %, también se dará el regreso de Miguel Araujo en la zaga, ya que no fue utilizado en Cusco por precaución.

En Sporting Cristal saben que, pese a que están a 11 puntos de Universitario en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, un triunfo podría dilatar la definición del campeonato y complicar el panorama de los cremas. Y es que aunque los celestes no ganen el segundo certamen del año –Cusco FC tiene más chances–, un buen resultado esta noche podría ser determinante en una posible definición de los play-offs. Esto es fútbol y todo puede pasar.

Yoshimar Yotún registra un gol en la Liga 1 2025. (Foto: Sporting Cristal)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Universitario está programado para hoy jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a la 3:00 a.m. del viernes 24.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en plataformas como L1 Play, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR